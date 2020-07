Il Vannes vende la maglia a pezzi per rispondere alla crisi economica

Nuove idee dalla Francia per rispondere alla crisi economica che sta colpendo il calcio, soprattutto nelle serie minori.

Il Vannes Olympique Club (VOC), iscritto in questa stagione al “Championat National”, la terza divisione d’oltralpe, ha lanciato una innovativa iniziativa marketing, collegata alla maglia di gioco per intercettare nuovi sponsor. Il Vannes (fondato nel lontano 1892), infatti, ha offerto ai nuovi partner di far parte della casacca proponendo specifici spazi a costi molto ridotti.

Più in generale, sarebbe più corretto parlare di “pacchetto opportunità” ad appena 1.500 euro. Non c’è infatti solo la parte legata alla sponsorship, ma anche posti vip e ospitalità durante i match interni, eventi riservati ai partner e, in 5 partite, è prevista, da contratto, l’apposizione del logo sul retro dei calzoncini.