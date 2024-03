Il Real Madrid pronto a sfondare il muro del miliardo di euro di fatturato

Per le Merengues, che secondo i dati della Football Money League di Deloitte ha chiuso la stagione 2022-23 con un fatturato pari a 831,4 milioni, l’obiettivo è ormai a portata di mano, grazie ai nuovi format (ed ai conseguenti nuovi e più ricchi ricavi) della Champions League e del mondiale per club, fortemente voluto da Gianni Infantino (presidente della FIFA).

(di Davide Pollastri) – Il Real Madrid come i Dallas Cowboys, franchigia NFL, che, secondo i dati raccolti da Forbes, ha chiuso la stagione 2022-23 con un fatturato pari a 1,14 miliardi di dollari (circa 1,05 mld di euro).

L’obiettivo, improbabile fino a qualche anno fa, potrebbe presto rivelarsi possibile grazie alla riforma della Champions League, che dai 2 miliardi di euro redistribuiti ai club nell’edizione 2023-24 (‘ultima a 32 squadre) passerà ai 2,5 miliardi previsti per l’edizione rivista e corretta (a 36 squadre) al ‘via’ dall’inizio della stagione 2024-25, e per gli ulteriori, ricchi introiti (pari a quelli della Champions League) generati dalla nuova coppa del mondo per club, voluta dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, che si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Ai ricavi provenienti dai nuovi tornei, andranno aggiunti i soliti milioni di euro derivanti dalle tv, dal botteghino, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising e dalla possibile cessione di qualche ‘Big’ (Vinicius?).

Oltre al Real Madrid, che ha chiuso la stagione 2022-23 con un fatturato “monstre” pari a 831,4 milioni, non sono troppo lontani dai 9 zeri di fatturato neanche i Campioni d’Europa in carica del Manchester City (stagione 2022-23 chiusa registrando ricavi pari a 825,9 milioni), i francesi del PSG (801,8 milioni) e il Barcellona (800,1 milioni).

L’assottigliarsi del gap tra i ricavi generati dal calcio e quelli prodotti dalla NFL conferma che anche in Europa lo sport sta cambiando pelle; vincere sul campo non è più un obiettivo finalizzato al prestigio sportivo, ma un mezzo per acquisire nuovi followers da convertire in clienti. Non a caso, il club europeo più vicino al miliardo di fatturato è proprio quello che ha vinto più Champions League.