Ciclismo: dopo oltre due lustri torna il Giro della Romagna

Torna dopo 12 anni di assenza il “Giro della Romagna”. Una notizia positiva per gli appassionati del pedalare e degli sport in generale. Nei due centri protagonisti, da diversi mesi sono in corso i preparativi e gli sforzi per coinvolgere attivamente la comunità, mentre la collaborazione tra i due primi cittadini, Davide Ranalli e Francesco Billi, insieme alle rispettive Amministrazioni Comunali e la Regione Emilia-Romagna, è un esempio di impegno concreto per riportare in auge una tradizione ciclistica di prestigio. L’evento, in programma per il 21 aprile, segnerà l’87ima edizione del Giro.

L’organizzazione tecnica è affidata a ExtraGiro, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna – Sport Valley, del Comune di Lugo, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e con la collaborazione della SC Francesco Baracca di Lugo, un’organizzazione storica della competizione, e di Oliviero Gallegati dell’azienda Somec Biciclette.

Il Giro della Romagna vanta una lunga lista di vincitori illustri: tra di essi spiccano i nomi di Fausto Coppi (unico ad aver trionfato per ben tre volte), Costante Girardengo, Alfredo Binda, Learco Guerra, Fiorenzo Magni, Ercole Baldini, Gianni Motta, Felice Gimondi, Giuseppe Saronni, Moreno Argentin, Michele Bartoli, Davide Rebellin e i romagnoli Davide Cassani, Roberto Conti ed Eddy Serri.

L’edizione più recente del Giro della Romagna, nel 2011, vide la vittoria di Oscar Gatto davanti a Simone Ponzi ed Enrico Battaglin; nel 2013 si tenne poi il Memorial Marco Pantani-Giro della Romagna, conquistato da Sacha Modolo, prima della pausa che si è protratta fino alla ripresa nel 2024.

In Emilia-Romagna, Regione che nel 2024 sarà al centro del primo storico “Grand Départ” del Tour de France dall’Italia, insieme a Firenze e al Piemonte, si aggiunge dunque un’altra tappa importante verso la partenza della Grande Boucle, con il ritorno di una gara storica del ciclismo professionistico italiano e internazionale. (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)