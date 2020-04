Il principe saudita Bin Salman pronto ad acquisire le quote del Newcastle United (Premier League)

(di Felix Agresti de Philippis) – Secondo quanto riporta il quotidiano britannico “The Sun” (nella sua versione online), il principe ereditario saudita Bin Salman sarebbe molto vicino all’acquisizione del Newcastle United Football Club (NUFC), storica squadra della Premier League inglese.

Fonti d’oltremanica sostengono che il Public Investment Fund (PIF) di Riad (uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, con un patrimonio stimato attorno ai 320 miliardi di dollari), sarebbe pronto a sborsare circa 300 milioni di sterline per soddisfare le richieste dell’attuale presidente dei Magpies, Mike Ashley. Quest’ultimo, proprietario della famosa catena di negozi specializzati in articoli sportivi SportsDirect, aveva acquistato le quote di maggioranza del club inglese nel 2007 per 135 milioni di sterline. La trattativa tra il fondo sovrano saudita e Mike Ashley è stata mediata da Amanda Staveley, una delle imprenditrici britanniche più autorevoli, già artefice in passato dell’accordo che vide la famiglia Mansour acquistare nel 2008 il Manchester City.

Questa operazione finanziaria rientra nell’ampio disegno strategico riconducibile al piano di sviluppo socio-economico “Saudi Vision 2030”, inaugurato nel 2016 dal principe Bin Salman. Mediante questo progetto, l’obiettivo di Riad è quello di diversificare l’economia (smarcandosi dalla sola produzione e vendita di petrolio), incrementare i finanziamenti pubblici in settori come la salute e l’educazione, ma soprattutto aprire le porte del Paese all’Occidente, stimolando gli investimenti e il turismo.

Di conseguenza, la volontà di entrare nel business dello sport più popolare a livello globale deve essere interpretata come uno strumento di “Soft Power”: un tentativo di costruire un’immagine positiva del Paese saudita agli occhi del mondo attraverso il calcio.

Seguendo l’esempio della famiglia Mansour, che dal 2008 ad oggi ha speso più di un miliardo di sterline nel progetto Manchester City, il fondo sovrano di Riad è pronto a spendere ingenti somme di denaro per trasformare il Newcastle in una squadra di massimo livello europeo. Durante la presidenza di Ashley, infatti, i Magpies hanno attraversato una delle fasi più complicate della loro storia, come dimostrano le due retrocessioni a distanza di pochi anni. Con questo possibile avvicendamento societario il Newcastle potrebbe tornare a giocare un ruolo di primo ordine in patria e interrompere un digiuno di trofei che dura ormai da troppi anni, proprio come successe al City in seguito all’avvento dei Mansour. Tuttavia, il club del Nord-Est inglese non sarebbe il primo investimento saudita nel calcio di Sua Maestà, dal momento che Abdullah Bin Mosaad, parente del principe Bin Salman, dal 2018 è azionario di maggioranza dello Sheffield United Football Club.