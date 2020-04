Emergenza Coronavirus: la English Premier League si prepara alla ripartenza

(di Leonardo Calero) – Venerdì si riunirà la dirigenza dei vari club di Premier League con l’obiettivo di trovare una soluzione per portare a termine la stagione 2019/20, fermatasi alla 29ima giornata (causa emergenza Coronavirus).

La volontà di tutti, club e giocatori, è trovare nel minore tempo possibile una serie di date disponibili, così da poter completare il calendario (mancano all’appello 8 giornate), il tutto entro il prossimo 30 giugno, data in cui i contratti di diversi giocatori scadranno formalmente.

Tra i giocatori in scadenza troviamo Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Adam Lallana (Liverpool), Pedro, Olivier Giroud, William (Chelsea), Ryan Fraser (Bournemouth) e Matthew Longstaff (Newcastle United). Quest’ultimo, tra l’altro, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un gran gesto essendosi dimezzato del 30% lo stipendio, nonostante sia il giocatore meno pagato della Premier League inglese (ha donato parte delle sue 850 sterline a settimana).

Secondo Sky Sport, diverse squadre hanno detto di non voler andare oltre la data del 30 giugno anche per evitare dei problemi legali. Inizialmente si pensava di poter riprendere l’attività, già il 30 aprile, data poi prolungata in seguito all’allungamento delle misure restrittive anche in Inghilterra.

In questi giorni sono tante le idee proposte per terminare la stagione, tra cui un campionato da giocare in un mese, anche se molto difficile viste le numerose partite da disputare (92); altra opzione è quella di giocare tutte le partite in campo neutro (Wembley stadium, tra le proposte).