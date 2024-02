Il Premier Padel sarà trasmesso su Sky per le prossime tre stagioni

Le sfide del “Premier Padel Tour“ andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dal 2024 al 2026, a partire dal torneo che inaugura la stagione, che scatta il 26 febbraio a Riyadh, in Arabia Saudita.

Il prestigioso circuito internazionale del padel professionistico diventa realmente globale: nel 2024 i 25 tornei si disputeranno in 18 Paesi di 5 continenti, per una stagione che si svilupperà per 11 mesi, da febbraio a dicembre e che si concluderà con le “Premier Padel Tour Finals“ in programma a Barcellona.

Nel 2024 l’Italia ospiterà ben tre tornei: il Major di Roma, il P1 di Milano (nella foto in primo piano una immagine di archivio) e il P2 di Genova.

All’interno della Casa dello Sport di Sky, il padel trova spazio da anni. Sky è stato il primo broadcaster italiano a trasmettere le sfide dei tornei internazionali di padel, a partire dai Campionati europei del 2019, e grazie a questo accordo si conferma la “tv del padel” con dirette, interviste, notizie e approfondimenti, oltre alla rubrica This is padel.