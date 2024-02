Candidatura Mondiali di Atletica Roma2027: per favore non tiriamo la giacchetta alla politica…

(di Marcel Vulpis) – Mi hanno fatto riflettere le parole, pubblicate su Instagram, dal presidente della FIDAL (ovvero l’ex campione Stefano Mei), oltre che della “Fondazione EuroRoma2024” (quella che si occupa dell’organizzazione degli Europei di atletica leggera, in programma a partire dal prossimo 7 giugno), così come, questa mattina, i commenti della giornalista de La Gazzetta dello Sport (Elisabetta Esposito), relativamente al dossier di candidatura dell’Italia (con l’indicazione della città di Roma) per i “Mondiali di Atletica del 2027″ (una candidatura che ci vede opposti alla Cina e a Pechino).

Dichiara Mei su Instagram: “…Ora non possiamo non augurarci che il Governo dia seguito all’interesse e al supporto espressi in questi mesi, con un atto che consenta a Roma di giocarsi tutte le carte a disposizione“.

Peccato però che lo stesso Governo, attraverso il n.1 dello Sport, ovvero il ministro Andrea Abodi, pur ribadendo l’impegno morale (e non solo) a supporto di Mei & Company, ha fatto capire molto bene, che non ci sarebbero i tempi tecnici per dare il via libera a quanto richiesto dallo stesso Mei. Pur comprendendo la frustrazione del n.1 della FIDAL, da Pechino, nel frattempo, arrivano rumour di un mega sostegno governativo nella misura di 180 milioni di euro. Mi sembra, al di là delle belle intenzioni o aspirazioni, che i giochi siano ormai belli che fatti.

La decisione di World Athletics, verrà presa mercoledì prossimo durante l’assemblea di Glasgow, e, a meno che questa sessione, per qualche miracolosa scelta della stessa “WA”, venga posticipata ad altra data, Pechino vincerà facilmente, perchè il comitato locale avversario è riuscito ad ottenere quelle garanzie tecnico-economiche (oltre che politiche) che il board dell’atletica mondiale chiede a chi ha l’ambizione di candidarsi.

La domanda nasce spontanea: dobbiamo, noi addetti ai lavori, continuare ad assistere a questo inutile “tiro della giacchetta” alla politica di turno (il Governo della Meloni)? Ribadiamo è inutile proseguire con questi “messaggi nella bottiglia” alla politica attualmente al Governo.

La politica, caro Presidente Mei, ha risposto ed è tutto molto chiaro. E’ sufficiente rileggere il comunicato del ministero Sport e Giovani. Prenda Lei, piuttosto, le decisioni che ritiene più idonee entro mercoledì!

Un comunicato che riproponiamo per chi non l’avesse ancora letto:

MONDIALI ATLETICA 2027, GOVERNO AUSPICA WORLD ATHLETICS TENGA CONTO IMPEGNI ASSUNTI