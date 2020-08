Il Pordenone calcio giocherà al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro

Il Pordenone calcio ha ringraziato il Comune di Lignano per la disponibilità messa in campo per attuare una soluzione funzionale alle necessità della società. «Si tratta di ringraziamenti molto sentiti – ha dichiarato il presidente Mauro Lovisa – per il percorso che stiamo portando avanti insieme. Lignano ci ha accolto con grande entusiasmo e ospitalità: il sindaco Luca Fanotto, il vice sindaco Alessandro Marosa, la Giunta, funzionari e tecnici comunali ci hanno manifestato da subito una sensibilità unica. Contraccambieremo dando visibilità e ulteriori opportunità di visita, tutto l’anno, a una località del territorio già d’eccellenza turistica e ricettiva».

«Il “Teghil” è la struttura più idonea – ha sottolineato presidente del club friulano – per le nostre attuali esigenze, in attesa della costruzione di una “casa” in città. “Seconda casa” che Lignano è per molti pordenonesi. Contiamo molto su questo legame che esiste da sempre e ora sarà ancor più forte. Quando finalmente riapriranno gli stadi, e speriamo sia molto presto, siamo certi che avremo un tifo numeroso e caloroso, pur consapevoli che mancherà ancora la comodità di giocare nella nostra Pordenone. Per questo cercheremo, come già fatto per Udine, di agevolare i nostri sostenitori».