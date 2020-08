MACRON E SCOTTISH RUGBY UNION LANCIANO LE NUOVE DIVISE PER LA STAGIONE 2020/21

sponsor tecnico della SRU, hanno svelato le nuove maglie che la nazionale del cardo indosserà nella prossima stagione 2020-2021. “Home” è nel tradizionale blu navy con collo a polo bianco con dettagli in oro. La Scottish Rugby Union Macron , azienda leader internazionale nel settore del teamwear edella, hanno svelato le nuove maglie che la nazionale del cardo indosserà nella prossima stagione 2020-2021. “Home” è nel tradizionale blu navy con collo a polo bianco con dettagli in oro.

I bordi manica, in tessuto boditext, hanno due righe, una bianca e una dorata. Caratteristica grafica di questo kit casalingo è la grafica tartan embossata sull’inserto nel fondo maglia posteriore. Il backneck è personalizzato con il logo della SRU e la grafica tartan della maglia. Nell’interno collo il tape riporta, in modo ripetuto, il logo della Scottish Rugby Union e la scritta Scotland. Sul petto a destra è ricamato in bianco il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo scudetto della Nazionale scozzese. Nel retrocollo è ricamata la bandiera nazionale scozzese.

La reintroduzione di pantaloncini bianchi e calzini blu scuro rappresenta un ritorno ad alcune delle divise scozzesi più iconiche del passato, mentre la presenza dell’oro nel design della maglia commemora l’imminente 150° anniversario della prima partita di rugby internazionale, giocata tra Scozia e Inghilterra al Raeburn Place di Edimburgo nel 1871.

La versione “Alternate” torna bianca per la prima volta dalla stagione 2017-18, abbinata a pantaloncini blu scuro e calzettoni prevalentemente bianchi. Presenta di nuovo gli stessi dettagli dorati sulle maniche del kit ‘casalingo’. Identica alla Home la texture in Scottish Rugby Tartan, in grafica embossata, nell’inserto nel fondo maglia posteriore. Anche in questo caso l’emblema del cardo di Scozia è ricamato sul lato sinistro del petto, mentre il Macron Hero appare sul lato destro.

La Saltire, la bandiera scozzese, è ricamata dietro sotto al colletto. Le maglie della Scozia da sempre rappresentano un legame tra la squada e i suoi tifosi che insieme sono parte dello stesso viaggio. E’ la celebrazione di un’eredità rendendovi omaggio attraverso il blu, bianco, oro e tartan.