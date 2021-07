ACF FIORENTINA CON GENUINO BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES. AL VIA UN PROGETTO DEDICATO AGLI NFT

Il progetto VIOLA 9.5, che prenderà il via in concomitanza con il lancio delle divise gara 2021/2022, omaggerà la storia della Fiorentina nell’anno del suo 95esimo anniversario.

ACF Fiorentina e GENUINO, annunciano oggi il lancio di VIOLA 9.5, il progetto che darà la possibilità agli appassionati di acquistare, scambiare e possedere esclusivi memorabilia del club, digitali e fisici, certificati, autenticati e collegati tra loro attraverso la combinazione delle tecnologie blockchain e Internet Of Things.

La collezione VIOLA 9.5 sarà disponibile ed acquistabile direttamente sulla piattaforma Genuino.World.

“Siamo entusiasti di poter proporre ai nostri fan, ai collezionisti e al mondo cripto un progetto unico che valorizza la storia e la passione viola dandole una dimensione digitale e al contempo fisica del tutto innovativa.

La collaborazione con GENUINO nasce proprio con l’intenzione di dare accesso esclusivo ai nostri tifosi a prodotti ed esperienze autentici. Partendo da elementi di grande innovazione tecnologica abbiamo voluto creare una rivoluzionaria esperienza di fan engagement che non ha precedenti nel mondo dello sport” queste le parole del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone.

Dalle maglie indossate in campo, ai momenti esclusivi con il club, ai prodotti in edizione limitata fino alle opere d’arte originali, il progetto VIOLA 9.5 darà l’opportunità di collezionare e scambiarsi NFT che possono corrispondere a oggetti fisici, proponendo un modello di fan engagement rivoluzionario per il panorama sportivo. Infatti, se gli NFT – Non Fungible Token – si sono diffusi come asset digitali creati su piattaforme blockchain sotto forma di token che rappresentano oggetti unici e non fungibili, gli NFT di Fiorentina e GENUINO* si caratterizzano invece per l’eccezionale capacità di collegare in modo indissolubile la dimensione digitale e quella fisica.

“Siamo orgogliosi di presentare insieme ad ACF Fiorentina un modello innovativo di fan engagement che utilizza le tecnologie blockchain e Internet Of Things per collegare in maniera indissolubile il mondo digitale e quello fisico garantendo ai tifosi, ai collezionisti e agli esperti cripto investitori un accesso esclusivo a memorabilia autentici, a edizioni limitate e a iniziative uniche ed indimenticabili” commenta Eleonora Mulas, Co-CEO di GENUINO “Attraverso il marketplace di GENUINO gli appassionati potranno rivivere un’esperienza di consumo a cui siamo tutti legati fin dall’infanzia: la magia dell’apertura di un pacchetto di figurine, questa volta in formato digitale sotto forma di NFT”.