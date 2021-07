Macron veste “les Aiglons” nella stagione 2021/22

L’OGC Nice, club francese che milita in Ligue 1, e Macron, the Hero company e sponsor tecnico dei “les Aiglons”, hanno svelato le nuove maglie che i rossoneri indosseranno nella prossima stagione 2021-2022.

La nuova maglia ‘Home’ con collo a polo bianco in maglieria, così come i bordi manica, si presenta nel tradizionale rigato verticale rossonero. Le spalle e le maniche sono in nero. Il backneck è personalizzato con i colori sociali e la scritta OGC NICE. Nel retrocollo, in caratteri bianchi, è ricamata la scritta ISSA NISSA. Sul petto, in stampa siliconata, a destra è collocato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’OGC Nice. Il kit è completato da pantaloncini bianchi con coulisse nere e da calzettoni completamente bianchi.

La versione ‘Away’, sempre con collo a polo, è bianca con bordi dorati sul colletto, sui bordi manica e sul fondo maglia. Anche in questo caso il backneck interno è personalizzato con colori e scritta del club e nel retrocollo, in oro, è ricamata la scritta ISSA NISSA, motto del club. In oro anche il Macron Hero e lo stemma della squadra transalpina sul petto. I pantaloncini sono bianchi con dettagli dorati, i calzettoni bianchi hanno il bordo superiore color oro.

La “Third” ricalca nell’impostazione la maglia da trasferta, ma il colore dominante è il nero, mentre l’oro è presente sul colletto a polo, sui bordi manica e sul fondo maglia. Dorati i loghi sul petto e la scritta ricamata nel retrocollo. I pantaloncini sono neri con coulisse bianche e bordo coscia in oro. I calzettoni neri hanno l’ampio bordo superiore dorato.

Presentata anche la “Fourth” che riprende la linea e le caratteristiche grafiche di Away e Third. La maglia è rossa con collo a polo nero, colore presente anche sui bordi manica. Sul petto i loghi siliconati, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’OGC Nice. I pantaloncini sono rossi con coulisse nere, i calzettoni rossi hanno il bordo superiore nero.