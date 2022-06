Il nuovo home kit 2022/23 del Barça è un omaggio alle Olimpiadi del 1992

(di Antonio Spina) – L’FC Barcellona ha presentato sui propri canali ufficiali il kit home 2022/23 con lo slogan “The Flame Lives On”. La nuova maglia si caratterizza per una veste innovativa, semplice ed elegante, ispirata alle Olimpiadi di Barcellona disputatesi nel 1992, nell’anno in cui la città celebra il 30° anniversario. La data del 3 giugno è una scelta fortemente evocativa, perché collegata a quell’evento storico.

Una delle novità più forti del kit 2022/23 è la presenza sulla parte anteriore delle maglie “man” e “woman” del nuovo main partner ​Spotify, insieme al partner tecnico Nike, entrambi in tonalità sesamo. Il club ha pure cambiato logo e colore dell’agenzia delle Nazioni Unite (ONU), back sponsor delle divise maschili e femminili, così come quello della squadra della Barça Foundation che gioca nella Liga Genuine, adesso UNHCR/ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

Assistència Sanitària, inoltre, continuerà ad apparire sulle maglie delle altre quattro squadre sportive professionistiche (basket, pallamano, roller hockey e futsal). Il nuovo kit che i giocatori indosseranno in campo e quello replay per i tifosi è realizzato con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ricavato con bottiglie di plastica. Il suo design evoca lo spirito di rigenerazione e ridefinizione delle Olimpiadi del ’92, un’epoca in cui Barcellona ha acquisito un’ attitudine mondiale, attraverso la creazione di new space e di collegamenti con il mare.

Un’idea che è rappresentata dalle diverse strisce colorate sulla maglia, dove il rosso si alterna a due diversi sfumature di blu, una marina e l’altra più chiara. Lo stesso blu navy è presente anche sul colletto, sulle maniche, sui pantaloncini e sui calzini.I diversi elementi grafici includono una tipografia simile a quella utilizzata all’epoca unitamente ai messaggi utilizzati nei manifesti di 30 anni fà in quattro lingue diverse : catalano, spagnolo, inglese e francese.

La nuova jersey è acquistabile esclusivamente per un periodo di cinque giorni a decorrere dal giorno di lancio presso i negozi del Barça al Camp Nou, Passeig de Gràcia, La Roca Village e Aeroporto di Barcellona T1 e T2, nonché attraverso lo shop online del club, per proseguire in tutti i normali punti vendita a partire dall’8 giugno.

“Difenderemo questa maglia con l’obiettivo di lottare ancora per tutti i titoli.Viva il Barça!”, queste le parole del Presidente Joan Laporta nel video apparso sull’account ufficiale della società spagnola.