Trinkgut nuovo sponsor di maglia del Duisburg (3a divisione tedesca). Accordo biennale nell’anniversario (120 anni di storia) del club

(di Nicola Mandaglio) – L’MSV Duisburg (3a divisione tedesca) ha siglato un accordo biennale (2022-2024) con Trinkgut, che sarà visibile sulla maglia della prima squadra e delle giovani promesse del settore giovanile.

Trinkgut è uno dei più importanti rivenditori di bevande in Germania, con oltre 250 negozi specializzati e un fatturato di 800 milioni di euro. E’ la catena di bevande con il fatturato più alto sul territorio nazionale.

“Ci sono molte buone ragioni per la nostra partnership con MSV”, spiega Peter Wagener, amministratore delegato di Trinkgut. “Oltre al carisma delle “zebre” biancoblu (“Die Zebras”, nda) nel calcio tedesco, siamo anche colpiti da ciò che il club ottiene nelle attività giovanili e giovanili. Si tratta di grandi campagne per la regione, che siamo felici di sostenere in questo modo. Inoltre, le radici del trinkgut sono a Duisburg. La nostra storia di successo è iniziata qui più di 40 anni fa e molte persone nella regione conoscono il Trinkgut. Sottolineiamo questa solidarietà con il nostro impegno”.

“Trinkgut è un marchio molto forte, di successo e, soprattutto, un’azienda che molti fan di MSV conoscono e apprezzano dalla vita di tutti i giorni. Siamo pronti ad accogliere nel nostro team un partner moderno così in forma e ben posizionato con tradizione”, ha spiegato l’amministratore delegato di MSV, Peter Mohnhaupt.

L’annuncio dell’operazione di partnership arriva tra l’altro nel 120° anno di storia del club tedesco.