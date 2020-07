Il Mondiale di sci alpino opportunità di rilancio importante. La Federsci Internazionale sostiene finanziariamente Cortina2021

(di Claudia Giordani) – Soluzione trovata grazie alla collaborazione e allo spirito sportivo di tutti gli attori coinvolti. Il Mondiale di sci alpino rimane confermato per il “2021” mantenendo così il calendario originale.

Soddisfazione tra gli atleti, ottimismo e fiducia nelle parole del Presidente Fisi Flavio Roda:” La Federazione, come è sempre stato negli ultimi cinque anni, ha raccolto le volontà di tutte le realtà interessate al Mondiale di Cortina e ha espresso l’esigenza italiana di avere l’opportunità di un rilancio importante, un segnale per tutto il Paese”. Grazie alle garanzie confermate da parte degli stakeholder verranno ottimizzati gli investimenti già fatti e quelli che ancora restano da ultimare. Si svolgerà dunque in Italia il primo evento internazionale post Covid-19, una grande edizione della rassegna iridata, la sesta sulle nostre Alpi dopo Cortina 1932, Valgardena 1970, Bormio 1985, Sestriere 1997, Bormio 2005.

E se dovessero intervenire problemi, la Federazione Internazionale ha deciso di sostenere finanziariamente la Federazione Italiana: ”Per un massimo di 10 milioni di franchi svizzeri, in caso di cancellazione per un ritorno dell’epidemia da Covid.” – ha dichiarato il Presidente Gianfranco Kasper, felice per l’intesa raggiunta.” E’ una forma di garanzia che la FIS ha voluto dare all’Italia, auspicando che non ce ne sia bisogno e che il Mondiale si disputi regolarmente”.

“C’è un grande gioco di squadra di Istituzioni e territorio, dimostreremo che nonostante tutte le eccezionalità di questo periodo, sapremo rendere onore al prestigio del nostro Paese”. Queste le parole di Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021. “Un Mondiale può cambiare la storia. Cortina 2021 sarà decisiva per rimettere in circolo energie positive nel Paese e tornare a guardare al domani con la fiducia e l’orgoglio di essere italiani”. Impianti e infrastrutture, sportive e non, secondo il piano d’interventi previsto sono in corso di ultimazione. Il progetto nel suo complesso diventerà un’imperdibile occasione di engagement sociale e sportiva. Fondamentale il monitoraggio dell’evolversi della situazione sanitaria, per assicurare che la manifestazione si possa svolgere nella massima sicurezza