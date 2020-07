LFP: nuovi sponsor a partire dalla prossima stagione

(di Andrea Peddis) – La Lega calcio francese (LFP), in assenza di match ufficiali per via della decisione del governo di fermare i campionati, ha deciso di spingere sull’acceleratore del marketing. Alle nuove aziende partner (Uber Eats e BKT), che sponsorizzeranno rispettivamente Ligue1 e Ligue2, si aggiunge la piattaforma di scommesse sportive Betclic. Il bookie d’oltralpe, in questi giorni, sta pianificando la sua strategia di lungo periodo: ovvero una significativa presenza online per attrarre il pubblico più giovane. Le cifre dell’accordo triennale non sono ancora state ufficializzate, mentre il contratto con Uber Eats dovrebbe fruttare 15 milioni di euro annui (quello con BKT infine si aggira attorno ai 2.5 milioni di euro annui).