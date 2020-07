Il brand “3” sulle nuove maglie del Chelsea

Nuovo sponsor per le maglie del Chelsea FC. Al posto di Yokohama (brand produttore di pneumatici) entra in campo “Three Uk“. Il nuovo kit dei Blues presenta una finitura in blu scuro (scorre lungo i lati della maglia), che riporta la frase “The Pride of London”. Three Uk è una filiale di CK Hutchison Holdings, che opera con il marchio globale “Three”. La società è stata lanciata il 3 marzo 2003 come prima rete commerciale al 100% 3G nel Regno Unito

Il font scelto e le lettere color indaco caratterizzano il layout della divisa di gara della realtà britannica nella prossima stagione. I calzettoni infine sono caraterizzati dal tradizionale “swoosh” di Nike e dal leone simbolo del club londinese.