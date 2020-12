Il meglio del grande rugby europeo a livello di club torna su Sky

Grazie a un accordo con EPCR (European Professional Club Rugby), dall’11 dicembre Sky seguirà le due competizioni più importanti e prestigiose del Vecchio Continente, la Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup, che vedranno impegnate anche due squadre italiane, Zebre Parma e Benetton Treviso.

Per ogni fine settimana, ben 5 partite in onda su Sky Sport e in streaming su NOW TV, 3 di Champions Cup e le 2 di Challenge Cup con in campo i club italiani. Finali in programma a maggio 2021, a Marsiglia.

La “squadra rugby” di Sky che commenterà le due competizioni sarà formata da Francesco Pierantozzi e Moreno Molla, per le telecronache, mentre al commento tecnico di alterneranno Federico Fusetti, Andrea De Rossi e Alessandro Moscardi.

Grande spazio ai due tornei europei, con news e aggiornamenti costanti, anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport: “L’accordo con la European Professional Club Rugby conferma l’importanza che da sempre Sky riconosce al rugby, sport che incarna valori sportivi importanti e vanta un pubblico numeroso di appassionati. Le due prestigiose competizioni europee della palla ovale andranno ad arricchire la programmazione di Sky Sport, con alcuni dei migliori rugbisti in campo e uno spettacolo di alto livello. L’accordo garantisce miglior visibilità alle squadre italiane impegnate nella Challenge Cup e favorisce lo sviluppo del rugby nel nostro Paese. Una novità che si aggiunge all’offerta Sky dedicata al grande sport italiano e internazionale, dal calcio ai motori, dal tennis al basket e molto altro”.

Vincent Gaillard, Direttore Generale EPCR: “C’è un pubblico appassionato di rugby importante e fedele in Italia e siamo lieti che nelle prossime due stagioni potranno vedere su Sky i due tornei. Il nostro obiettivo è fornire un’esperienza di visione eccezionale attraverso piattaforme di trasmissione innovative, sia lineari che OTT e questo accordo con Sky ci aiuta a raggiungerlo in un mercato molto importante per EPCR”.

HEINEKEN CHAMPIONS CUP – Sono 24 i club che daranno vita alla Heineken Champions Cup 2020/2021, conosciuta anche come European Rugby Champions Cup, provenienti da Francia, Scozia, Galles, Irlanda e Inghilterra. Edizione con un nuovo format, con più formazioni al via, una fase a gironi divisa in due gruppi da 12 squadre ciascuno, con 4 partite da disputare (2 in casa e 2 in trasferta); poi, i quarti di finale, le semifinali e la finale per il titolo. Il via l’11 dicembre. I campioni di carica sono gli inglesi Exeter Chiefs.

EUROPEAN RUGBY CHALLENGE CUP – Sono 14, invece, i club che prenderanno parte alla prima fase della Challenge Cup che, come per la Champions, ha un nuovo format. Al via anche due formazioni italiane, Zebre e Benetton. Data di inizio del torneo il 11 dicembre, con 1 solo girone e con 4 match da giocare per ogni squadra (2 in casa, altrettanti in trasferta). Al termine della fase di qualificazione, passeranno il turno 8 squadre, alle quali si aggiungeranno le 8 eliminate dalla prima fase della Heineken Champions Cup. A seguire, gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e la finale. I detentori del titolo sono gli inglesi Bristol Bears.

Di seguito, la programmazione Sky della prima giornata della fase a gironi

VENERDÌ 11 DICEMBRE

ore 18.30 Challenge Cup: Stade Francais-Benetton Treviso Sky Sport Collection diretta

SABATO 12 DICEMBRE

ore 14 Challenge Cup: Zebre Parma-Bayonne Sky Sport Collection diretta

ore 16.15 Heineken Champions Cup: Tolone-Sharks Sky Sport Collection diretta

DOMENICA 13 DICEMBRE

ore 16.15 Heineken Champions Cup: Exeter-Glasgow Sky Sport Collection diretta

ore 18.30 Heineken Champions Cup: Munster-Harlequins Sky Sport Collection diretta