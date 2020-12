SU SKY LO SPETTACOLO DEL VOLLEY CON I MATCH DEL TORNEO MASCHILE E FEMMINILE

Sky accende i riflettori sulla pallavolo d’Europa e sulla CEV Champions League 2020/2021, la più importante competizione continentale per squadre di club, che sarà protagonista su Sky Sport con la diretta di una selezione di incontri del torneo maschile e femminile.

Sky seguirà il cammino di tutte e otto le squadre italiane in gara: Sir Sicoma Monini Perugia, Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena e Itas Trentino per gli uomini; Savino Del Bene Scandicci, Unet e-work Busto Arsizio, A. Carraro Imoco Conegliano, Igor Volley Novara per le donne.

Si comincia martedì 8 dicembre con due partite live su Sky Sport Arena: alle ore 18, Calcit Volley KAMNIK-A. Carraro Imoco CONEGLIANO, nel match inaugurale del Gruppo B Femminile, lo stesso di Fenerbahçe Opet ISTANBUL e VB Nantes. A seguire, alle ore 20.30, per il torneo maschile, sfida tutta italiana tra Cucine Lube CIVITANOVA e Sir Sicoma Monini PERUGIA, inserite nel Pool B insieme ai turchi dell’Arkas İzmir e ai francesi del Tours VB.

Il quadro dettagliato degli incontri della CEV Champions League 2020/2021

in programma questa settimana su Sky Sport:

TORNEO MASCHILE

Martedì 8 dicembre

ore 20.30 Cucine Lube CIVITANOVA-Sir Sicoma Monini PERUGIA Sky Sport Arena

telecronaca di Stefano Locatelli

Mercoledì 9 dicembre

ore 20.30 TOURS VB-Cucine Lube CIVITANOVA Sky Sport Arena

telecronaca di Stefano Locatelli

Giovedì 10 dicembre

ore 20.30 Sir Sicoma Monini PERUGIA-TOURS VB Sky Sport Arena

telecronaca di Stefano Locatelli

TORNEO FEMMINILE

Martedì 8 dicembre

ore 18.00 Calcit Volley KAMNIK-A. Carraro Imoco CONEGLIANO Sky Sport Arena

Mercoledì 9 dicembre

ore 17.30 VB NANTES-A. Carraro Imoco CONEGLIANO Sky Sport Collection

Giovedì 10 dicembre

ore 20.30 A. Carraro Imoco CONEGLIANO-Fenerbahçe Opet ISTANBUL Sky Sport Collection