Il marchio svedese Craft sbarca nel calcio francese: accordo con il Tolosa (Ligue2)

(di Federico Navarro) – La compagnia svedese, specializzata in abbigliamento tecnico sportivo, diventerà sponsor del Tolosa, squadra che milita nella Ligue2 francese.

Con questo accordo il marchio svedese sbarca nel calcio professionistico d’Oltralpe, fornendo “divise personalizzate con riferimenti alla città, al club e alla comunità di Tolosa, pensate specificatamente per i giocatori e per i tifosi“.

Il brand non si limiterà ad essere sponsor tecnico del club, attualmente secondo nella serie cadetta francese, ma si unirà alle iniziative portate avanti dalla società per promuovere il calcio amatoriale all’interno della regione, grazie ad una serie di sconti applicati all’attrezzatura sportiva.

Oliver Jaubert, direttore generale del Tolosa, ha spiegato che la scelta di abbandonare Joma (sponsor tecnico del club dal 2015) per passare a Craft nel mondo del calcio, in Occitania così come nel resto della Francia” ha aggiunto Jaubert. , ha spiegato che la scelta di abbandonare(sponsor tecnico del club dal 2015) per passare a Craft è stata presa di comune accordo da dirigenza, giocatori e staff tecnico. “Vogliamo contribuire allo sviluppo e all’espansione dinel mondo del calcio, incosì come nel resto della Francia” ha aggiunto

L’accordo nasce, come raccontato da Antoine Choussa (direttore di BDE Sport che si occupa della distribuzione di Craft in Francia) dai “pilastri del club circa la responsabilità sociale, il senso di appartenenza e l’innovazione, tutti valori che il nostro brand condivide“.

Il marchio Craft, nato a Borås nel 1977, è specializzato in abbigliamento tecnico per ciclismo, running, sci nordico e allenamento in generale. Nel mondo del calcio il brand è già sponsor tecnico delle squadre svedesi IFL Göteborg e Hammarby, squadra svedese di cui Ibrahimovic possiede metà delle quote, oltre che del Darmstadt (2.Bundesliga) e del KAA Gent (Belgian Pro League).