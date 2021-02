Suzuki nuovo sponsor della FIR e dell’Italrugby. Il debutto ufficiale nel Six Nations a Roma

Suzuki partnership signed the day before the Six Nations 2021 rugby trophy match Italy vs France in Roma, Olimpico stadium, 05/02/2021. Photo Andrea Staccioli / Sportit / FIR

Suzuki scende in campo con gli azzurri del rugby grazie ad un accordo strategico a supporto della FIR – Federazione italiana rugby per la stagione 2021 (il marchio sarà visibile sulle divise ufficiali in tutti i match). Il logo del brand di Hamamatsu sarà presente sugli “shorts”.

Il debutto di Suzuki in campo con la Nazionale avviene tra poche ore in occasione della prima partita del Six Nations, il più importante torneo internazionale di rugby (alle 15:15 si affronteranno Italia e Francia, allo stadio Olimpico di Roma).

Il rugby incarna valori in linea con la cultura giapponese e condivisi da Suzuki (rispetto, coraggio e lealtà). Inoltre, il costante sostegno che ogni giocatore dona ai propri compagni quando scende in campo, rende il rugby uno sport educativo per i giovani e un autentico simbolo di inclusività, valorizzando e massimizzando l’apporto che ogni atleta garantisce nel raggiungimento di un obiettivo comune.

Il presidente di Suzuki Massimo Nalli ha dichiarato:“L’autentica passione per la competizione, il rispetto delle regole e dell’avversario, il miglioramento costante delle prestazioni, sono al contempo valori che permeano il rugby e pilastri del dna del marchio Suzuki. Per questo siamo fieri che la Federazione Italiana Rugby abbia prescelto le auto Suzuki dotate della tecnologia Suzuki Hybrid e 4×4 ALLGRIP per garantire trazione e mobilità ai propri atleti. Siamo entusiasti di poter vedere il nostro marchio sulla gloriosa divisa della Nazionale Italiana”.

Alfredo Gavazzi, presidente della Federazione Italiana Rugby: “La Rugby World Cup del 2019 in Giappone ha evidenziato il profondo legame tra la cultura nipponica ed i principi caratterizzanti del gioco di rugby. La scelta di Suzuki quale partner automotive di FIR è coerente con la nostra volontà di legare il brand Italrugby ad aziende che condividono i nostri valori e che, come il movimento rugbistico italiano, sono costantemente impegnate ad evolvere rimanendo fedeli alle proprie radici”.

Un altro aspetto fondamentale che stabilisce lo stretto legame tra Suzuki e il rugby è il terreno. Nelle mischie come durante i raggruppamenti i giocatori cercano sempre di trovare una buona presa sul terreno per poter primeggiare sugli avversari. Erba, terra e fango sono le superfici con cui si devono confrontare spesso anche i modelli di Hamamatsu per scaricare al suolo la loro potenza e avanzare in maniera sicura. Da oltre cinquant’anni Suzuki è il punto di riferimento indiscusso in materia di vetture compatte a trazione integrale, che è disponibile sulla totalità dei modelli (esclusa SWACE la nuova Openspace della gamma), dal SUV ultra-compatto IGNIS Hybrid all’ammiraglia ACROSS Plug-in, passando per la grintosa SWIFT Hybrid e per l’ultima generazione della gloriosa VITARA Hybrid e il Jimny Pro, il fuoristrada del marchio di Hamamatsu.