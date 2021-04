IL MARCHIO DECATHLON KIPSTA SOSTITUISCE UHLSPORT COME FORNITORE DI PALLONI PER LA LIGUE 1 E 2

(di Lorenzo Di Nubila) – La La Ligue de Football Professionnel (LFP) ha confermato che il marchio di proprietà di Decathlon “ Kipsta ” diventerà il fornitore ufficiale di palloni delle prime due divisioni (Ligue 1 e Ligue 2) del calcio francese dall’inizio della stagione 2022/23. L’accordo quinquennale vedrà Kipsta fornire il pallone ufficiale sia per la Ligue 1 che per la Ligue 2 fino al termine della stagione 2026/27.

Kipsta assumerà il ruolo del produttore tedesco di attrezzature sportive Uhlsport, che ha in precedenza sostituito Adidas come fornitore di palloni della LFP nel 2017.

Con sede nel nord della Francia, il marchio Kipsta è noto per il suo know-how tecnologico e l’impegno per la qualità. Il marchio calcistico del Gruppo Decathlon si è posto il compito di migliorare la vita quotidiana di tutti i calciatori nel lungo periodo. L’eccellenza è quindi ricercata offrendo prodotti ad alte prestazioni al prezzo più conveniente possibile. L’accordo segna il primo importante passo di Decathlon nella sponsorizzazione del calcio, sebbene abbia accordi in altri sport. L’azienda, infatti, è recentemente diventata sponsor ufficiale della National Basketball Association (NBA) in Africa, Asia, Europa, Medio Oriente e America Latina. Il marchio calcistico Decathlon, creato nel 1998, ha già collaborato in passato con squadre professionistiche. Nel 2001, Kipsta è diventata in particolare il fornitore ufficiale di apparecchiature di LOSC per un periodo di 5 anni. Più recentemente, il marchio ha firmato una partnership con Valenciennes, nel 2016.

“La Professional Football League è molto lieta di annunciare oggi un nuovo accordo di partnership con Kipsta, il marchio calcistico del Gruppo Decathlon, per un periodo di cinque anni. A seguito della consultazione avviata nel marzo 2021, l’Amministrazione del Consiglio della LFP ha nominato Kipsta, marchio calcistico del gruppo Decathlon, nuovo fornitore ufficiale della LFP. In quanto tale, Kipsta fornirà i palloni ufficiali della Ligue 1 Uber Eats e della Ligue 2 BKT per le stagioni dal 2022-2023 al 2026-2027.“