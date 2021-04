Brembo prolunga con l’Atalanta per altre 2 stagioni (fino al 2022/23)

L’Atalanta e la multinazionale Brembo hanno annunciato il prolungamento della partnership: Brembo si conferma “Top Sponsor del Settore Giovanile” anche per le stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023. Grazie a questa collaborazione viene inoltre confermato il “Premio Brembo” che sarà annualmente assegnato ai giovani calciatori più meritevoli del vivaio.

I criteri di assegnazione, tra gli altri, terranno conto in particolar modo dei meriti scolastici e comportamentali dei ragazzi.

“Sono orgogliosa di poter essere oggi a Zingonia per ufficializzare il rinnovo della collaborazione con il Settore Giovanile di Atalanta – ha detto Cristina Bombassei Direttore Corporate Social Responsibility – del Gruppo Brembo -. Brembo si è avvicinata al vivaio nerazzurro già da qualche anno perché crediamo fortemente nell’importanza sociale dello sport professionale e agonistico per la formazione dei nostri giovani.

Atalanta è un’eccellenza del territorio bergamasco, in grado di gestire al meglio la crescita e l’educazione dei propri talenti, molti dei quali diventati oggi giocatori affermati della prima squadra e di altri Top Team europei.