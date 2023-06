Il Karlsruher SC prolunga la partnership con Macron

Insieme dalla stagione 2019-2020, Karlsruher SC e Macron hanno ufficializzato il rinnovo della loro partnership, estendendola fino al 2029 e arrivando quindi a ‘toccare’ la doppia cifra, dieci anni insieme. Il club tedesco che milita in 2.Bundesliga avrà a disposizione anche nelle prossime 6 stagioni i capi tecnici del brand italiano e il Macron Hero spiccherà sulle maglie della prima squadra, delle formazioni giovanili oltre che sulla linea di abbigliamento dedicato ai tifosi.

Una collaborazione che ha consentito in questi anni di realizzare collezioni uniche nelle quali tradizione e simboli del KSC , che il prossimo anno festeggerà 130 anni di storia, si sono abbinati perfettamente all’innovazione tecnica, stilistica e grafica, raccontando al meglio il senso di appartenenza ai colori del KSC sia da parte dei suoi giocatori che dei suoi tifosi. Tifosi che potranno applaudire i propri beniamini in un Wildparkstadion completamente ristrutturato e che, nella sua nuova configurazione, verrà inaugurato il prossimo mese di luglio con la prestigiosa amichevole contro il Liverpool.

“Siamo felici che la partnership con il Karlsruher SC prosegua ancora per diverse stagioni. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Quando un rapporto cresce e si consolida, come in questo caso, può solo proseguire e svilupparsi in progetti sempre più interessanti. La stretta collaborazione nata in questi anni tra le nostre due realtà è la chiave per poter sviluppare e realizzare capi sempre più unici, esclusivi e performanti, uniti alla ricerca di soluzioni e di design che riescano a rappresentare al meglio la storia e l’identità del club”.

“Siamo molto contenti di proseguire la nostra partnership con Macron. Questa collaborazione è stata estremamente positiva sotto tutti i punti di vista, ed è per questo che abbiamo deciso di estendere il contratto a lungo termine. In particolare, apprezziamo l’opportunità di progettare il nostro abbigliamento tecnico in modo completamente personalizzato. Siamo certi che tutti all’interno del club e della tifoseria accoglieranno con estremo entusiasmo le maglie che ci aspettano nei prossimi anni”, afferma Michael Becker, Managing Director di KSC.