Ciclismo: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) vince il titolo nazionale “crono”

Comano Terme (TN) abbraccia il mondo del ciclismo e per quattro giorni sarà l’ombelico delle due ruote tricolori (sabato e domenica i titoli su strada). L’evento FCI è stato ideato e organizzato dall’ASD Alto Garda. Stamattina assegnato il titolo maschile “cronometro”.

Filippo Ganna (nella foto in primo piano) ha calato il poker laureandosi campione italiano per la 4a volta in carriera. Un nuovo successo per il piemontese (26enne di Verbania) che si affianca ai titoli mondiali ed olimpici già nel palmares individuale.

Il corridore della Ineos Grenadiers ha percorso i 25,7 km del percorso in 32’49” volando alla media di 47,010 km/h. Argento a Mattia Cattaneo (all’intermedio dopo 12 km era passato per primo)con 24″ di ritardo e a seguire Sobrero con 30.

Subito dopo l’arrivo è Ganna che racconta la sua prova e stila un bilancio della stagione: «Finora questa per me è stato un 2023 di alti e bassi, la mazzata più grande è arrivata al Giro, per colpa del Covid ho dovuto lasciare la corsa rosa con un nodo allo stomaco, ma fa parte della vita di uno sportivo rimettersi in carreggiata e ripartire. Nell’ultimo periodo mi sono allenato in altura con Sobrero (fidanzato della sorella Carlotta, presente a Comano) e il mio compagno di squadra Elian Viviani. Abbiamo svolto un bel blocco di lavoro, prima del Giro di Svizzera ho avuto problemi di stomaco, così sono stato dirottato all’Occitania, dove mi sono messo a disposizione dei miei compagni. Mentalmente il campionato italiano è l’appuntamento che soffro di più perchè fa sempre caldo, ma oggi è andato tutto bene e sono riuscito ad esprimermi sui miei valori». (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)

ORDINE D’ARRIVO

1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in 32’49”

2. Mattia Cattaneo (Soudal Quick Step) a 24”

3. Matteo Sobrero (Jayco AlUla) a 30”