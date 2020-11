IL GRUPPO MEDA NUOVO MAIN SPONSOR DELLA SALERNITANA. DEBUTTO NEL MATCH CONTRO LA SPAL

(di Daniele Caroleo) – L’U.S. Salernitana 1919 ha recentemente annunciato l’accordo di sponsorizzazione con il Gruppo Supermercati Meda, che gestisce quattro punti vendita a Salerno a marchio “Eté” ed uno a marchio “Per Sempre”. Un’operazione di partnership per una sola partita di campionato.

In occasione della gara di Serie BKT, Spal–Salernitana, il marchio Meda sarà presente, come “main sponsor” sulle maglie di gara dei granata. La catena dei supermercati Meda, nata a Salerno, si è posta l’obbiettivo di affermare, nel proprio settore, un modello innovativo incentrato sul rapporto qualità-prezzo, sulla vasta gamma di prodotti e sulla presenza di servizi innovativi. Il marchio Meda, per altro, campeggiava già dal mese di dicembre del 2019 sulle maglie da gioco delle formazioni giovanili della Salernitana (Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15) e vantava varie collaborazioni, con la società campana, già da diverso tempo.

In occasione del “Centenario” della società granata, infine, presso i punti vendita del Gruppo Meda di Salerno e provincia, è stato possibile ritirare il primo album di figurine ufficiale della storia della Salernitana e acquistare i pacchetti per completare la relativa raccolta.