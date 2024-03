Il Giornale Radio Rai spegne i microfoni. Pronto accorpamento in Rai Sport e Rai Parlamento

La redazione del Giornale Radio Rai ha proclamato uno sciopero che per 24 ore fermerà l’informazione di Radio Uno e del Giornale Radio. La Rai ha costituito un team con l’obiettivo di togliere a Radio Rai la redazione sportiva e quella di Gr Parlamento, che sarebbero integrate rispettivamente a RaiSport e Rai Parlamento, senza tenere conto dell’unicità del linguaggio radiofonico e della nostra storia. Proprio mentre si celebrano i 100 anni della Radio, si progetta di toglierle componenti fondamentali dal palinsesto. Importanti, inoltre, per la nostra funzione di servizio pubblico. Per questo la redazione del Giornale Radio chiede all’azienda di tornare sui suoi passi e di accantonare un progetto del quale non capiamo la ragione e di cui non conosciamo le modalità. E al riguardo non abbiamo avuto risposte nell’unico incontro avuto con l’Azienda. Per questo domani, 25 marzo, spegneremo i nostri microfoni. – Lo comunica l’Associazione Stampa Romana (ASR) in una sua nota ufficiale.