Emirates nuovo vettore aereo ufficiale della NBA

Emirates e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato una partnership di marketing globale pluriennale che conferisce alla importante realtà emiratina il ruolo di Official Global Partner dell’NBA. Questa collaborazione fa di Emirates il Title Partner inaugurale della NBA Cup, precedentemente nota come NBA In-Season Tournament, nonché il primo partner della NBA per le patch della maglia dell’arbitro.

In qualità di primo Title Partner della nuova edizione della Emirates NBA Cup, la compagnia aerea globale sarà presente con un logo dell’evento Emirates NBA Cup in co-branding, con una campagna promossa in collaborazione con la community dei social media della NBA e con una presenza grafica all’interno dell’arena durante le semifinali e la finale del torneo a partire dalla prossima stagione.

Il logo di Emirates sarà inoltre presente su tutte le maglie degli arbitri della NBA, a partire dall’ NBA All-Star Game 2024 che si terrà domenica 18 febbraio alle 8:00 p.m. ET (lunedi 2:00 am in Italia in diretta su Sky Sport e NBA League Pass).

“Siamo orgogliosi di aver stabilito una global marketing partnership con la National Basket Association diventandone il Global Official Airline Partner”, ha dichiarato lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive. “Questa collaborazione vedrà Emirates diventare il primo partner della lega per la patch delle maglie degli arbitri, e il primo Title Partner della NBA Cup. Data la popolarità della pallacanestro in tutto il mondo, siamo entusiasti di collaborare con una delle leghe professionistiche più rinomate e prestigiose al mondo. La NBA rappresenta un importante valore aggiunto al nostro portfolio di sponsorizzazioni, in quanto ci consente di raggiungere una vasta fanbase globale anche negli Stati Uniti, dove il basket è parte integrante della cultura sportiva del Paese”.

“Emirates è una compagnia aerea di livello mondiale che condivide il nostro impegno nel coinvolgere i fan di ogni parte del mondo in maniera innovativa e creativa,” ha dichiarato Mark Tatum, NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer. “Poiché il basket continua a essere riconosciuto come lo sport in più rapida crescita a livello globale, questa collaborazione mostrerà le emozioni dell’NBA a milioni di persone che volano con Emirates ogni anno.

La sponsorizzazione permetterà ad Emirates di avere una presenza anche ad altri eventi di spicco della lega, tra cui essere partner dell’NBA Crossover – un evento coinvolgente per i fan durante l’NBA All-Star – e come Presenting Partner dell’ NBA Finals Legacy Project, che prevede la realizzazione di nuovi NBA Cares Live, Learn, or Play Center in ogni mercato delle squadre delle NBA Finals. Il marchio Emirates sarà visibile anche attraverso la segnaletica virtuale all’interno dell’arena e sulla parte superiore del tabellone durante le partite NBA trasmesse a livello nazionale, a partire dall’NBA All-Star Game del 2024.

Emirates coinvolgerà i fan della NBA in tutto il mondo come partner di alcuni NBA Global Games della preseason e regular season, attraverso gli eventi interattivi dedicati ai fan della lega, come “NBA District” e “NBA House”.