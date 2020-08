Il Genoa CFC lancia la prima maglia ufficiale venduta al “buio”. E’ la maglia “Zena”

E’ in arrivo la maglia “Zena”. Una divisa, si legge in una nota del club ligure, che dal nome trasuda identità. Com’è? C’è poco da aspettare. Anzi è già possibile farla propria acquistandola “al buio”, ossia prima ancora di averla vista, al prezzo speciale di 70 euro.

La nuova strategia di marketing del Genoa (guidata da Daniele Bruzzone) consente ai supporter rossoblù di diventare protagonisti del lancio della nuova terza maglia della stagione 20-21. I supporter possono acquistare in anticipo la maglia, essere i primi a poterla vedere sabato mattina all’interno del Temporary Store di via XII Ottobre e diventare influencer potendo pubblicare, prima del club stesso, immagini e video delle maglie sui propri profili.

Il nuovo gioiello griffato Kappa, lo sponsor tecnico del Grifone, sarà già personalizzabile con il nuovo font unificato per i venti club di Serie A TIM che entrerà in vigore a partire dalla stagione entrante. La maglia “Zena”, terza divisa ufficiale per la prossima stagione, è prenotabile presso: il nuovo Temporary Store di Via XII Ottobre 43r, l’ecommerce ufficiale del club https://store.genoacfc.it/maglia-gara-third-2020-21.html e attraverso il numero whatsapp 366-78.89.150. Lo stesso utilizzato per l’iniziativa di prenotazione delle maglie usate dai Grifoni in partita. (fonte: Genoa CFC)