Estrella Damm sarà l’Official Sponsor del “Sardegna Open 2020”

La birra spagnola Estrella Damm vestirà il ruolo di “Official Sponsor” del “Sardegna Open 2020” (prima prova italiana nella storia del World Padel Tour). In programma a Cagliari, dal 6 al 13 settembre, l’evento sportivo è curato da NSA Group in partnership strategica con la Regione Sardegna. La manifestazione sportiva sarà realizzata grazie alla collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel e la Federazione Italiana Tennis.

“Dal 1876, Estrella Damm è molto attiva nel mondo dello sport, attraverso numerose iniziative, e collabora con importanti organismi ed eventi sportivi nazionali/internazionali. Dopo le Olimpiadi di Barcellona ’92, Damm ha deciso di supportare il Padel (al tempo considerato uno sport “minore”), proprio per le sue potenzialità e trend di crescita. Attualmente sostiene il movimento professionistico attraverso la sponsorizzazione del World Padel Tour”. ha dichiarato Cristina Aransay, International Brand Manager Damm.

A settembre il capoluogo della Sardegna, diventa quindi il palcoscenico internazionale dello sport più emergente al mondo. Sarà la prima host-city di questo evento sportivo unico, considerato dagli addetti ai lavori la “Champions League” del Padel.

Per seguire tutti gli sviluppi del Sardegna Open 2020 sarà possibile collegarsi al sito ufficiale del Torneo: www.italianopenwpt.com