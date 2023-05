Macron vestirà la federugby dell’arcipelago samoano (Lakapi Samoa)

Il logo Macron approda nell’Oceano Pacifico e spiccherà sulle maglie di Lakapi Samoa, la federazione rugbistica dell’arcipelago samoano che attualmente detiene la 12ima posizione nel World Rugby Ranking. L’accordo prevede la fornitura di kit gara e di tutta la linea di abbigliamento per il XV maschile e anche per le squadre Sevens e femminile fino al 2029.

Un accordo prestigioso che rafforza ulteriormente la leadership internazionale nel mercato del teamwear e il ruolo di punto di riferimento globale nel mondo del rugby per qualità, tecnicità, stile e personalizzazione dei capi, appositamente progettati per il mondo della palla ovale.

Lakapi Samoa, fondata nel 1924 e che nella prossima stagione celebrerà il suo centenario, rappresenta il gioco del rugby che in questo arcipelago è sport nazionale. Un gioco introdotto su queste isole dai fratelli maristi cattolici all’inizio del 1900 e che oggi può contare su oltre 120 club e 15.000 rugbisti. Numeri che testimoniano quanto questo sport sia nell’anima dei samoani. Spirito samoano che non risiede soltanto nello splendido arcipelago del Pacifico, ma che ha raggiunto una dimensione globale, grazie alle folte comunità samoane presenti in Nuova Zelanda, Australia e Stati Uniti. In ogni partita giocata c’è storia, tradizione e simboli, come la danza di guerra che viene rappresentata prima di ogni match, la Siva Tau.

Storia, tradizione e simboli che troveranno la loro naturale espressione sulle maglie e sulla linea di abbigliamento per la squadra e per i tifosi che Macron svilupperà unendo alla qualità e tecnicità dei materiali, l’attenzione ai dettagli, grafica e design innovativo, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la produzione dell’azienda italiana.

“È con grande piacere e orgoglio che annunciamo questa prestigiosa partnership con Lakapi Samoa. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Il MacronHero sarà presente sulle maglie di una delle Nazionali più forti del panorama mondiale e la sua posizione nel World Rugby Ranking ne è la conferma. Le nazionali samoane avranno a disposizione capi altamente tecnici e performanti e nello stesso tempo con un design ricercato ed esclusivo, abbinamento che sarà presente anche nella linea dedicata ai tifosi. Un accordo che conferma come Macron e rugby sia diventato un binomio a livello mondiale e a proposito di mondiale, l’ingresso di Samoa porta a sette il numero delle Nazionali ‘Macron’ che scenderanno in campo nei prossimi Mondiali di rugby in programma dopo l’estate in Francia”.

“Per competere con i migliori al mondo, è necessario collaborare con i migliori al mondo. La partnership con Macron significa molto per noi – ha dichiarato Vincent Fepuleai, CEO di Lakapi Samoa. – Vogliamo lavorare a stretto contatto con Macron e con la sua tecnologia avanzata, fornendo alle nostre squadre nazionali i migliori kit disponibili per prendere parte alle competizioni più importanti del mondo. Siamo anche entusiasti del design del nuovo materiale per i tifosi. Abbiamo una tifoseria incredibile, sparsa in tutte le parti del mondo, e non vedo l’ora di vederli tutti rappresentare il nostro Paese vestendo la nuova gamma Manu Samoa Macron. Sono entusiasta di intraprendere con Macron questo viaggio che ci porterà insieme alla Rugby World Cup in Francia e che proseguirà per i prossimi cinque anni”.