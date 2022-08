Il Consorzio di Tutela Salumi di Calabria DOP sulle maglie del Cosenza Calcio (Serie B)

Il Consorzio di Tutela Salumi di Calabria DOP, legherà il suo nome in qualità di main sponsor sulle maglie rossoblu del Cosenza Calcio (Serie B) per la stagione 2022-2023.

Di seguito la nota pubblicata dal club rossoblu: Al Dall’Ara di Bologna il Cosenza Calcio scenderà in campo con il marchio del nuovo Main Sponsor sulle maglie. È Salumi di Calabria Dop – Consorzio di tutela l’effigie che comparirà sulle divise dei Lupi per le prossime due stagioni. Il Consorzio, presieduto dal 2019 dalla consigliera di Assica Stefania Rota, ha come obiettivo la diffusione della cultura del “mangiare sano”, attraverso il cibo di qualità e di produzione calabrese. “Sono particolarmente soddisfatto dell’accordo siglato con il Consorzio – ha dichiarato il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio– che permetterà di promuovere prodotti tipici della nostra Regione facendoli conoscere e apprezzare in tutto il Paese e anche al di là dei confini nazionali. La sinergia con il Cosenza consentirà alle realtà associate di emergere e di svolgere un ruolo vero ed efficace nell’ambito della Dop economy”.

“I salumi – dichiara Stefania Rota – sono parte integrante della tradizione gastronomica italiana e calabrese. Pensare di non investire energie per continuare a tutelare il nostro marchio e i nostri associati significherebbe disperdere non solo quanto fatto fino ad oggi, ma negare ogni possibilità futura ad un settore cardine della nostra economia. Sostenere il Cosenza Calcio, significa per noi far conoscere ad un pubblico vasto la presenza sul mercato del nostro marchio che rappresenta qualità delle produzioni locali”.