Una maglia speciale per l’Eintracht Francoforte. Stasera Supercoppa 2022 contro il Real Madrid.

Si disputerà stasera allo stadio Olimpico di Helsinki (Finlandia) la Supercoppa Uefa tra Real Madrid (vincitore dell’ultima edizione della Champions) e l’Eintracht Francoforte (detentore della Europa League 2022).

Sarà la prima sfida ufficiale tra le due squadre dopo la finale di Coppa dei Campioni 1960 vinta dal Real Madrid per la 5a volta consecutiva grazie a un 7-3 sui tedeschi dell’Eintracht ad Hampden Park (Glasgow). Le Merengues dell’epoca si sono imposero con tre gol di Alfredo Di Stéfano e quattro della stella magiara Ferenc Puskás, nonostante il temporaneo vantaggio della formazione tedesca con Richard Kress e due reti di Erwin Stein nel 2° tempo.

Per l’occasione il club di Bundesliga1 ha studiato assieme al partner tecnico (Nike) una maglia speciale (nella foto in primo piano -come rivelato sul profilo ufficiale di Twitter del club) che ricorda la trama di quella indossata nel lontano 1960. Sarà totalmente nero antracite (ma senza maniche bianche come avvenne invece nel ’60) e realizzata in poliestere da materiali riciclati.