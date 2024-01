Il Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) torna a casa

Dopo un lungo restyling durato 2 anni, la casa dei “Los Cruzados” (nella foto in primo piano il logo ufficiale del club) è ormai pronta a riaprire i battenti.

(di Davide Pollastri) – Lo stadio San Carlos de Apoquindo, la “casa” dell’Universidad Católica (una delle squadre più vincenti e prestigiose del Cile), è quasi pronto a riaprire i propri cancelli dopo la lunga (e tutt’altro che priva di tribolazioni) ristrutturazione iniziata nell’estate del 2022. Se le speranze non saranno deluse, il calcio d’inizio nel rinnovato San Carlos de Apoquindo (i cui costi di ristrutturazione, inizialmente previsti a 30 milioni di dollari, sono aumentati fino a una cifra vicina ai 40 milioni) verrà dato il prossimo 21 luglio nel match che i ragazzi di mister Cristian Oscar Paulucci giocheranno contro il Deportes Unión La Calera.

La speranza della dirigenza dei “Los Cruzados”, vincitori di 16 campionati, 4 coppe nazionali, 4 Supercoppe del Cile e 1 Coppa Interamericana, è quella di “tornare a casa” al via della seconda parte della stagione, che inizierà al termine della Copa América in programma negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio 2024.

Secondo la dirigenza dell’equipo di Santiago, l’attesa prolungata (che ha costretto Fernando Zampedri e i suoi compagni a traslocare a Rancagua, Concepción, La Serena e persino sul campo del Club Unión Española con cui i biancoblu disputano il sentito “Clásico de Independencia”) sarà ripagata da uno stadio che avrà come fiore all’occhiello un terreno di gioco composto da erba sintetica di ultima generazione che garantirà un perfetto controllo del pallone indipendentemente dalle condizioni climatiche o dall’intensità di utilizzo.

Il campo, annunciato come uno dei più moderni di tutto il Sud America, non sarà, tuttavia, l’unica novità della nuova “tana” dell’UC; l’impianto, infatti, avrà 5mila posti in più e un design caratterizzato da componenti in legno che conferiranno alla struttura un tocco di eleganza, elemento che nel mondo contemporaneo dello sport-business non guasta mai.