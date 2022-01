Il CIO propone un nuovo video internazionale sul tema della solidarietà

I Giochi olimpici sono tra i simboli di unità più potenti al mondo. Ogni due anni, riuniscono atleti a livello globale per competere pacificamente sotto lo sguardo attento di tutto il mondo.

Gli atleti stanno ultimando i preparativi per l’evento sportivo più importante della loro carriera, ossia i Giochi olimpici invernali Beijing 2022, che avranno inizio il 4 febbraio. Per celebrare tutto questo, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha oggi pubblicato un nuovo filmato che evidenzia il potere della solidarietà, un concetto espresso anche nella versione aggiornata del motto olimpico: “Faster, Higher, Stronger – Together” (Più veloci, più in alto, più forti – insieme).

Il filmato, che è il seguito della campagna “Stronger Together” (Più forti, insieme), evidenzia la relazione speciale che intercorre tra gli atleti olimpici e i loro sostenitori nel mondo. Le persone che guardano da ogni angolo del pianeta imitano i movimenti degli atleti, dimostrando il potere di questa connessione umana. La dimostrazione di solidarietà e la fiducia degli altri spingono le persone a credere in sè stesse, a scavalcare quel muro, a fare quel salto, per rendere possibile l’impossibile. Perché in ogni ascesa, in ogni caduta, in ogni vittoria, ci siamo dentro insieme.

“Ogni ascesa, ogni caduta, ogni vittoria – ci siamo dentro insieme” fa infatti parte della campagna “Stronger Together” del CIO, che celebra l’idea che, per essere uniti, bisogna credere gli uni negli altri. La storia è raccontata da Lindsay Vonn, vincitrice di tre medaglie olimpiche, ed esprime la fiducia del CIO nella solidarietà e nel potere unificante dello sport e delle Olimpiadi per le persone e le comunità in tutto il mondo. I Giochi olimpici invernali si svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio.

Questo filmato è diretto da Salomen Ligthelm, un regista autodidatta vincitore di diversi premi nel mondo per il suo lavoro, e prodotto per il CIO in collaborazione con Uncommon Creative Studio.

Guarda ora il filmato su Olympics.com [Belief creates the unbelievable | #Beijing2022 – YouTube]