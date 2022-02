Il cancelliere tedesco Scholz pronto all’invio di armi all’Ucraina. Svolta nella guerra russo-ucraina

“L’attacco russo all’Ucraina segna una svolta. Minaccia il nostro intero ordine del Dopoguerra. In questa situazione è nostro dovere sostenere l’Ucraina contro l’esercito russo che sta invadendo il Paese sotto al guida di Putin. La Germania è vicina, al fianco dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz in un comunicato ufficiale.

Significativa anche la posizione degli Stati Uniti: “L’alternativa all’imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la Terza Guerra Mondiale”. L’ha affermato il Presidente Joe Biden. “Ci sono due opzioni – ha dichiarato in una intervista – : iniziare la Terza Guerra Mondiale, andando alla guerra contro la Russia. O far sì che il Paese, che agisce contro la legge internazionale, finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto”.