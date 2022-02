Abramovich si “defila” dal Chelsea FC, ma non vende il club

Il magnate russo Roman Abramovich ha deciso, per ragioni di opportunità (sull’onda delle sanzioni inflitte dal governo britannico agli oligarchi presenti nel Regno Unito), di defilarsi dalla gestione del Chelsea F.C. (acquisito nel lontano 2003). Nel 2014 Abramovich ha affidato a Marina Granovskaia il ruolo di AD del Chelsea, trasferendole, di fatto, la stragrande maggioranza delle mansioni aziendali.

Lo ha annunciato con un comunicato ufficiale diffuso dal club inglese: «Affido agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi». Il passo indietro del patron, tuttavia, non è da intendersi come una cessione del club: Abramovich resta il proprietario del Chelsea, ma sceglie di farsi da parte in una fase delicata come questa per proteggere la squadra”.