Il Calendario della Serie BKT 2022/23

Il primo atto ufficiale della nuova stagione sportiva della Serie BKT 2022/23 ha avuto quale scenario l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria dove è stato sorteggiato il calendario. Il campionato inizierà sabato 13 agosto con possibile anticipo venerdì 12 agosto. Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 08 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo 2023. Fine Campionato (ultima giornata) venerdì 19 maggio 2023.

La sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 e ci sarà il boxing day del 26 dicembre che corrisponderà alla 19a giornata, l’ultima del girone di andata.

La Serie BKT ha deciso di giocare durante i Mondiali in Qatar per valorizzare il proprio prodotto e stare vicino ai tifosi italiani che avranno nella B il campionato di riferimento per almeno 2 mesi.