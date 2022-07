Sporteconomy al fianco della Feralpisalò (Serie C) per il 3° anno consecutivo

Rinnovata per la terza stagione consecutiva la “Business media partnership”, la prima in Italia, con l’agenzia market leader in Europa nell’informazione applicata ad economia e politica dello Sport

Feralpisalò Srl è lieta di annunciare il rinnovo del rapporto di collaborazione con l’agenzia di stampa Sporteconomy che, anche per la stagione 2022/2023, sarà “Business Media Partner” dei Leoni del Garda.

I verdeblù e il market leader in Europa nell’informazione applicata all’economia e politica dello sport (agenzia stampa online più cliccata in Italia e tra le prime in Europa per quanto riguarda i temi dello sport-business), proseguono così il rapporto di collaborazione (il primo siglato in Italia) che prevede, anche per la nuova stagione sportiva – la terza consecutiva – la presenza del marchio come “Sleeve sponsor” sulla manica della Home jersey.

“Oggi calcio è sinonimo di business e le società sono aziende che necessitano di dare visibilità e valore aggiunto alle tante iniziative commerciali, non solo per informare sulle attività ma anche per trasmettere un’immagine di club virtuoso e responsabile – ha detto Matteo Oxilia, direttore Comunicazione di Feralpisalò – Siamo orgogliosi che la comunicazione dei Leoni del Garda abbia contribuito a creare un percorso nuovo e dalle grandi potenzialità, il primo in Italia seguito poi da club di A e B, e di aver dato al nostro club un nuovo spin-off di visibilità mediatica e opportunità commerciale confluito con la valorizzazione di aziende, territorio, iniziative, marchio e reputazione”.

“Siamo orgogliosi di questa riconferma, siglata ad occhi chiusi. È stato un anno intenso e non solo dal punto di vista sportivo. Proficuo in termini di progettualità, visibilità e supporto alle imprese. La partnership con Sporteconomy.it si è rivelata una leva strategica perché ci ha permesso di attrarre l’attenzione di un pubblico più vasto e di prestigio, in perfetto target Feralpisalò”, le dichiarazioni di Ilenia Setola, Direttore Marketing e Commerciale di Feralpisalò.

Con l’agenzia è riconfermata, inoltre, la posizione di sleeve sponsor sulla Home Jersey dei Leoni del Garda. Il sodalizio continuerà quindi con maggior vigore e nuovi progetti, come la recente collaborazione e contaminazione verso differenti discipline sportive, anche lontane dal mondo calcistico, ma valide in termini di passione e seguito di fan: solo una settimana fa la consegna della maglia dei Leoni del Garda sul ring a Edolo in occasione dell’Antares Fight Night.

Un’operazione efficace che ha dato il via ad un nuovo circuito di promozione sia per i nostri sponsor sia per quelli della disciplina ospitata. Per questo invio un sentito ringraziamento al direttore Alberto Morici e alla redazione per la proficua collaborazione”.

“Entriamo nel primo ciclo triennale di collaborazione con Feralpisalò, un brand calcistico in forte crescita sia a livello sportivo (significativo l’ingresso nelle semifinali di PlayOff in questa stagione), sia in termini di brand positioning”, ha dichiarato Alberto Morici, direttore responsabile dell’agenzia giornalistica Sporteconomy.it.

“Anche in questo nuovo campionato ci occuperemo di dare risalto alle tante attività marketing e commerciali del club lombardo di Serie C, che fa parte di una delle acciaierie più importanti d’Europa, Feralpi Group, presieduta da Giuseppe Pasini. Feralpisalò fa parte del progetto “Business Media Partner” lanciato anni fa e il primo di questo tipo sul mercato italiano dello sport-business. Per noi è motivo di orgoglio proseguire in questo sodalizio tra i più innovativi nel settore dell’informazione economica applicata allo sport.



Oltre a ciò il brand Sporteconomy sarà presente, anche in questa nuova stagione, come sleeve sponsor (sponsor di manica) sulla maglia dei Leoni di Garda. Una visibilità nata anche per potenziare questa opportunità di exposure tv che la Feralpisalò offre potenzialmente a nuovi partner commerciale”.