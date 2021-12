Il calcio “sposa” l’innovazione: nel futuro A.I. e realtà virtuale

Il treno dell’intelligenza artificiale è ormai partito e il mondo dello sport deve essere pronto, nei prossimi anni, a salirci sfruttandone tutte le opportunità. Sarà una rivoluzione più radicale di quella avvenuta con Internet, anche perchè l’impatto economico stimato (entro il 2025) è compreso tra i 12 e i 30 triliardi di euro. Molti addetti ai lavori ipotizzano una nuova rivoluzione tecnologica simile a quella del web, ma molto più importante, perchè coinvolgerà il mondo fisico digitalizzato. L’obiettivo dell’impiego dell’intelligenza artificiale (A.I.) non è il mero miglioramento dell’efficienza produttiva, bensì la creazione di nuove strade di “generazione del valore”. Questa trasformazione, inoltre, toccherà i diversi ambiti della cosiddetta Sport Industry. L’obiettivo primario sarà sviluppare nuove soluzioni che possano garantire un’innovazione costante nel mercato dello sport (soprattutto professionistico).

Liga-Microsoft: alleanza nel segno dell’A.I.

La massima serie calcistica spagnola ha rafforzato, negli ultimi mesi, la partnership (attiva da oltre 5 anni) con il gigante della tecnologia Microsoft. Nello specifico LaLiga utilizzerà il servizio di cloud computing di Microsoft Azure. Previsti sistemi d’intelligenza artificiale (A.I.) e un software di apprendimento automatico per alcune piattaforme di proprietà (“LaLigaSportsTV” e “Mediacoach”), così da reinventare esperienze e formati audiovisivi interattivi.

Più in generale, le aree di collaborazione prevedono la fornitura di una copertura delle partite con dati migliorati e opzioni personalizzate di streaming Over-The-Top (OTT), come la selezione dell’angolazione della telecamera nelle partite. LaLiga offrirà anche nuove esperienze attraverso la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e i replay in 3D.

Per i titolari dei diritti, le emittenti e i partner commerciali, la tecnologia di Microsoft porterà allo sviluppo di piattaforme di streaming OTT avanzato, in grado di offrire consigli personalizzati ed esperienze di fan engagement attraverso contenuti, giochi e servizi.

Per Wallabies il calcio è una scienza

La valutazione delle prestazioni di un calciatore diventerà, nel tempo, una scienza esatta, partendo da un modello di comparazione sviluppato proprio attraverso l’intelligenza artificiale. E’ la scommessa lanciata da Luigi Libroia, giovane commercialista milanese, che, insieme ai co-fondatori Federico Romano e Marco Englaro, ha lanciato, nel 2017, il servizio “Wallabies”, destinato al mercato del calcio (italiano e internazionale). Il progetto hi-tech ha l’obiettivo di introdurre un approccio scientifico nel panorama del calcio, sia nella valutazione (in anticipo) del potenziale calciatore che il club intende acquistare, sia nell’individuare, chi, un giorno, potrà sostituire il top player del momento, ma ad un prezzo di acquisto più basso. In sintesi consentirà di creare un nuovo super osservatore, che si affiancherà, in modo complementare, all’area tecnica sportiva dei club.

Pescara e Olbia scelgono Contrader

Puntare tutto sull’adozione della “data science”, attraverso una serie di algoritmi di machine learning e d’intelligenza artificiale. L’idea innovativa è stata lanciata dall’Olbia calcio (nella foto il logo del club in primo piano), che, come il Pescara, si è affidato al partner tecnologico Contrader.

Da circa 6 mesi il club sardo ha sviluppato, insieme all’azienda beneventana (sponsor di maglia della squadra abruzzese), una collaborazione per la creazione di un nuovo sistema di analisi dati (attraverso un algoritmo di proprietà). La scelta del piano di allenamento potrà essere coadiuvato proprio utilizzando l’intelligenza artificiale. Lo stesso avverrà nelle attività di scouting: analizzando le prestazioni dei calciatori finalmente in modo più scientifico.