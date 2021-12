Sponsorizzazioni territoriali di maglia a sostegno dei club

Il mondo dello sport rappresenta un mezzo comunicativo di enorme impatto sociale, mediatico ed economico e le sponsorizzazioni possono servire a veicolare importanti messaggi promozionali. Nonostante la curva dei contagi sia in forte crescita (sull’onda della variante Omicron), le aziende scommettono sul prodotto calcio per comunicare all’esterno, utilizzando le maglie di gara come vere e proprie piattaforme di visibilità (alternative ad altri mezzi tradizionali). In molti casi è proprio il tessuto territoriale a venire in soccorso delle casse dei club.

La Regione Liguria scende in campo

Il marchio promoturistico “La mia Liguria” è presente, da alcune settimane, sulle maglie dei tre club liguri di Serie A: Sampdoria, Genoa e Spezia calcio. Sulle divise dei doriani in qualità di second sponsor e come main su quella dei rossoblù (la prima uscita ufficiale in occasione del “derby della Lanterna”, disputato lo scorso 10 dicembre) e degli “aquilotti”.

Come sottolineato da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, l’obiettivo del progetto denominato “La mia Liguria” è far conoscere il brand Liguria soprattutto in trasferta. Continuando quella promozione del territorio, anche a livello internazionale, che sta portando risultati positivi, testimoniati soprattutto dal numero dei turisti, che, quest’anno, hanno visitato le più importanti località.

La Regione Liguria, inoltre, promuoverà le eccellenze del proprio territorio e, di volta in volta, sulle divise da gioco, compariranno scritte o slogan per pubblicizzare i grandi eventi ospitati, come ad esempio Euroflora 2022 (la manifestazione sarà ospitata, dalla città di Genova, dal 23 aprile all’8 maggio). Gli stessi calciatori, e in particolar modo gli stranieri provenienti da Paesi a forte vocazione turistica, verranno impiegati come testimonial d’eccezione nei rispettivi mercati di appartenenza.

Deghi porta il Salento sul back del Lecce

Partiti da un’idea di collaborazione annuale, nata ad inizio anno, l’US Lecce (club di Serie B) e il marchio Deghi hanno stretto un accordo di sponsorizzazione (il logo sarà visibile sul back della maglia) per un totale di 5 stagioni sportive, sviluppando così un progetto a lungo termine. Azienda salentina in grande crescita, prima in Italia per la vendita online di arredo bagno, giardino e interni, sosterrà economicamente i giallorossi, non solo nel campionato in corso, ovvero quello della “ripartenza”, ma garantirà la propria presenza occupando diversi spazi e format sponsorizzativi nelle prossime 4 stagioni (fino al 2026). Un’operazione commerciale che va al di là del tradizionale supporto economico tipico delle sponsorship di maglia.

Empoli: territorio al centro della strategia

I marchi Computer Gross, Sammontana e Logli Massimo Saint-Gobain (con sede a Prato) sono i tre partner commerciali più visibili sulla maglia del club. L’Empoli, già nella precedente stagione (prima della promozione nella massima serie) aveva riconfermato i jersey-sponsor per il prossimo triennio. Rinnovando così la collaborazione con le 3 realtà partner che hanno voluto consolidare il proprio impegno economico.

Computer Gross, da oltre 20 anni vicino agli “azzurri” è, anche quest’anno, in Serie A, il main sponsor, con Sammontana e Logli Massimo Saint-Gobain nel ruolo di co-partner (si alterneranno tra le gare casalinghe e quelle in trasferta). Nella stagione in corso la maglia dell’Empoli ha visto anche il debutto di Pediatrica e di Contrader, rispettivamente back e jersey sponsor.