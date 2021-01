Il Burnley FC cambia proprietà, ufficiale l’acquisizione da parte di ALK Capital

(di Alessandro Presta) – Cambio di proprietà in “English Premier League”. Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Burnley FC, la società d’investimento statunitense ALK Capital ha acquisito il club per 200 milioni di sterline (225 milioni di euro circa). L’accordo prevede che Velocity Sports Partners (il ramo nel settore sportivo di ALK Capital) acquisirà l’84% delle quote della società calcistica.

La Premier League ha già approvato e ratificato il passaggio di proprietà. Questa acquisizione porta alla presidenza il Managing Partner di ALK Capital Alan Pace, che sostituirà l’imprenditore britannico Mike Garlick (ex possessore del 49,24% delle quote del club). Garlick, insieme all’ex azionista John Banaszkiewicz (che aveva il 28,2%), rimarrà nel consiglio di amministrazione del Burnley FC, garantendo una transizione graduale alla nuova gestione e fornendo preziose conoscenze dal suo mandato di otto anni come presidente. Questo periodo ha visto due promozioni nella Premier League, lo sviluppo del Barnfield Training Center (centro d’allenamento della squadra) e la qualificazione in Europa League nel 2018 per la prima volta in più di mezzo secolo.

La carriera di Alan Pace parla da sola: 20 anni nel settore finanziario e oltre un decennio di esperienza di gestione sportiva. Il neopresidente del Burnley ha ricoperto in passato una posizione senior in Citigroup (multinazionale del settore bancario) ed è stato amministratore delegato di Lehman Brothers (società del settore finanziario fallita nel 2008). Inoltre, Pace è stato presidente del Real Salt Lake (squadra di Major League Soccer) e ha recentemente portato nel mercato calcistico britannico prodotti tecnologici per lo scouting come AiScout e Player Lens.

Attualmente il Burnley FC occupa il 16° posto in Premier League, con soli 16 punti. Dopo aver battuto il Leeds United di Bielsa per 1-0 nell’ultimo appuntamento del 2020, la squadra della contea del Lancashire (nord-ovest dell’Inghilterra) avrebbe dovuto affrontare il Fulham il prossimo 3 gennaio. Il match (che può essere già decisivo per la permanenza nella massima serie inglese) è stato rinviato a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 dei giocatori del Fulham.