Il Brescia Calcio Femminile per il 25 novembre

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Brescia Calcio Femminile ha deciso di scendere in campo con iniziative social e di comunicazione particolarmente significative.

Partendo dal logo modificato: l’iconica “V” bianca nel weekend del 25 novembre si tingerà di rosso, il colore simbolo della campagna di sensibilizzazione verso la piaga della violenza di genere.

Tutte le grafiche utilizzate nelle comunicazioni social del BCF saranno caratterizzate da questa piccola, ma significativa modifica.

Anche le calciatrici, di tutte le categorie, questo fine settimana scenderanno in campo con un segno rosso sul viso e per volontà della Divisione Calcio Femminile sui campi di Serie B verrà esposta la lavagna dei cambi, al momento dell’ingresso in campo delle squadre, con il numero “1522” in evidenza. 1522 è il numero antiviolenza al quale le donne vittime di abusi fisici e/o psicologici possono rivolgersi.

«Può sembrare un piccolo gesto quello di colorare di rosso il nostro logo – le parole di Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile – però per molti può essere addirittura considerato un “sacrilegio”. Ma se si crede davvero in qualcosa tutti dobbiamo essere pronti a metterci in gioco, anche “sacrificando” un pezzettino di noi stessi. Soprattutto se serve per una buona causa, per dare un segnale ancora più forte. Il 25 novembre è una giornata importante, ma dobbiamo tenere a mente che le donne si rispettano tutti i giorni dell’anno, e non quando qualcuno decide che ce ne dobbiamo ricordare una volta su 365».

L’impegno e la presenza del Brescia Calcio Femminile a livello di eventi per il 25 novembre non si esaurisce qui: domani 26 novembre infatti la presidente Clara Gorno sarà relatrice all’interno del Convegno “Dalla Scuola al lavoro: un percorso di Genere” promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia. Appuntamento alle 10 all’Auditorium San Barbaba.