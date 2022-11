È rischioso scommettere sui siti online?

Nell’era di Internet, ormai anche le scommesse sportive avvengono perlopiù sui siti online. Nonostante la grande comodità, questo comporta anche dei rischi a cui bisogna prestare attenzione. Gli esperti di Mondositiscommesse ci parlano dunque di come evitare spiacevoli sorprese.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una notevole crescita di utenti di servizi digitali in molteplici settori. Dalla semplice ricerca di informazioni, fino all’ascolto di musica o la visione di film, Internet è sempre più al centro della vita di tutti noi.

La pandemia non ha fatto altro che accentuare tale trend di crescita, trasferendo migliaia di utenti di attività “fisiche” all’uso dei medesimi servizi online. Uno dei settori che più ha risentito di questo cambiamento è sicuramente il mondo delle scommesse sportive, il quale vede in Italia uno dei mercati più prosperosi di Europa e del Mondo.

Le persone abituate a usufruire delle ricevitorie fisiche nell’era pre-Covid hanno pian piano cambiato le proprie abitudini, iniziando ad aprire conti gioco online per giocare direttamente dal proprio computer o cellulare in totale comodità.

Se da un lato, però, non si può negare il grande vantaggio di scommettere in pochi clic dal salotto di casa, è altrettanto vero che queste operazioni possono comportare dei rischi se non vengono prese le adeguate precauzioni.

A tal proposito, la scelta di siti di scommesse da cui attingere è davvero ampia sul web e non tutti sono affidabili. In linea di massima i siti che andrebbero utilizzati sono quelli autorizzati dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ex AAMS. Questo organo, infatti, si occupa di certificare, tra le altre cose, la legalità e sicurezza dei bookmaker.

Ma come riconoscere i siti scommesse AAMS (ADM)?

Il team di Mondositiscommesse, uno dei punti di riferimento in Italia per quanto riguarda la comparazione di siti scommesse, suggerisce per prima cosa di controllare che sul portale del bookmaker sia presente il logo ufficiale dell’ADM (spesso in fondo alla pagina).

Inoltre, Mondositiscommesse offre una comoda lista di siti scommesse AAMS dal quale gli utenti possono scegliere e registrarsi in totale sicurezza.

Cosa si rischia a scommettere sui siti non ADM?

Scommettere su siti non autorizzati dall’ADM (AAMS) può comportare alcuni rischi. In primis, non si è tutelati dal punto di vista contrattuale. Questo vuol dire che, a differenza dei siti ADM, non avrete alcun diritto a ricevere assistenza in caso di malfunzionamenti del sito e, addirittura, potreste anche trovarvi il conto chiuso senza apparenti motivi.

Anche dal punto di vista legale, in tutti i casi, è sempre sconsigliabile l’utilizzo di siti non ADM.