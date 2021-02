Il brand italiano sarà presente nell’ATP Cup, alle Melbourne Summer Series e all’Adelaide International

Il 2021 inizia per Macron, brand leader internazionale nella produzione e vendita di active sportswear, con un’interessante e importante novità: il brand emiliano entra nel mondo del tennis internazionale. L’azienda italiana fornirà l’abbigliamento sportivo ai giudici di gara, i raccattapalle e i volontari in occasione dell’ATP Cup, in programma a Melbourne in Australia dal 2 al 6 febbraio e delle Melbourne Summer Series e all’Adelaide International, entrambe già in corso di svolgimento.

Questa partnership è la prima nel mondo del tennis per il brand caratterizzato dall’icona del “Macron Hero”, che è presente nel calcio su oltre 80 clubs e molte nazionali, così come nel mondo del rugby, basket, volley, baseball, pallamano, futsal, running e Australian Football League. Nello specifico mercato sportivo australiano vanta partnership nella A League, National Premier League con il Port Adelaide Football Club e il Parramatta Eels.

Ben Slack, Chief Revenue Officer di ATP, ha affermato che è stato fantastico vedere un altro marchio internazionale entrare a far parte del gruppo dei partners dell’organizzazione. “Siamo lieti di accogliere quest’anno il brand internazionale di abbigliamento sportivo Macron come nuovo partner della ATP Cup, della Melbourne Summer Series e di Adelaide International. – ha dichiarato Ben Slack – Siamo lieti di vedere Macron, noto per il suo abbigliamento tecnico e di alta qualità, investire per la prima volta nel tennis come parte della sua strategia globale a lungo termine”.