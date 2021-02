Lalli (IQUII): Cortina2021 sarà il primo esperimento interattivo di evento fruito tramite un’app mobile

Portare un’esperienza aumentata all’interno dell’evemto, integrandosi con il contesto di riferimento. E’ quanto avverrà in occasione dei prossimi Mondiali di sci alpino di Cortina (8-21 febbraio 2021), grazie all’app mobile (sia iOs che Android) dedicata all’evento iridato. L’intero progetto digitale è stato ideato e realizzato da IQUII.

Ne abbiamo parlato con il suo co-founder e CEO, Fabio Lalli (nella foto in primo piano). In poche settimane l’app di Cortina2021 ha fatto registrare più di 10.000 download, confermando l’interesse per l’evento oltre alla passione del grande pubblico per l’universo degli sport invernali. Il supporto strategico e tecnologico ha permesso inoltre di delineare una strada nuova, per far vivere la kermesse ai tifosi anche se da remoto.

1) Quali sono le ragioni che hanno spinto il Comitato di Cortina2021 a scegliere la proposta di IQUII?

Iquii è “Official Digital Provider” di Fondazione Cortina e la sfida è stata raccolta nel 2019 per creare un progetto di trasformazione digitale sportiva, dedicata agli appassionati di sci alpino. La Fondazione ha creduto nelle potenzialità della trasformazione digitale dell’evento in quanto driverimportante che ha consentito di reinventare la relazione tra fan ed evento, soprattutto alla luce dell’ultimo anno, vissuto con un rinvio a motori accesi dei Mondiali di sci alpino (8-21 febbraio 2021), previsti in prima battuta nel marzo del 2020.

2) Ci spiega le caratteristiche principali dell’app dei Mondiali? In che modo riuscirete a fare fan engagement da remoto?

L’app, che in prima versione è stata lanciata nell’ottobre 2019, è nata per vivere le finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Cortina d’Ampezzo e ad oggi ha fatto registrare quasi 10.000 download. Abbiamo dovuto integrare il primo nucleo dell’app che prevedeva un coinvolgimento dei fan ma presupponeva la loro presenza a bordo pista, sugli impianti e sul territorio dell’evento. Quindi accanto alla consultazione delle news, dei calendari e dei risultati, abbiamo integrato funzionalità che permetteranno al fan di partecipare attivamente all’evento, anche se comodamente seduti sul divano di casa. Il core sarà rappresentato dai contenuti esclusivi a disposizione che racconteranno il dietro le quinte, dalla possibilità di vivere in diretta il racconto dell’evento tramite cronache live fatte dagli speaker ufficiali di Cortina 2021 e le tribune virtuali che consentiranno ai fan di intervenire e interagire con gli attori dell’evento Mondiale.

3) In quali aspetti questa app è realmente distintiva ed unica?

Forse è la prima app in grado di far vivere un evento in diretta, nel rispetto dei diritti televisivi acquisiti dai broadcaster. L’integrazione con il virtual media center, sempre di nostra progettazione, che consentirà di intervenire alle conferenze stampa e entrare in diretto contatto con gli atleti del Mondiale, fanno di questa intera modalità progettuale il primo esperimento interattivo di evento fruito tramite un’app mobile.

4) Come coinvolgerete anche il mondo dei partner che si sono legati a questo evento iridato?

I contest a premi, per restare coinvolti, gara dopo gara, nelle imprese degli atleti iridati, sono un esempio di come i partner vengono coinvolti nella meccanica dell’interazione con il fan. Basta pensare ai dati a oggi a nostra disposizione a evento non ancora iniziato: ogni persona registrata nell’app di Cortina, ha portato a termine almeno 17 azioni che hanno consentito a ciascuno di loro di vincere premi oppure accumulare punti. Grazie a questo i partner di Cortina hanno ottenuto l’esposizione in queste dinamiche, ritagliandosi uno spazio nuovo, differente da quello tradizionale. La gamification è al centro delle logiche dell’app ma anche l’integrazione con gli altri servizi esterni come quelli dedicati alla scoperta del territorio, alla viabilità, all’approfondimento di un luogo che rivive, grazie all’evento sportivo, la sua valorizzazione turistica, soprattutto in vista della normalizzazione della situazione attuale.

5) Progettare un’app in tempi Covid quali opportunità consente al rights-holder?

La progettazione dell’app, avvenuta in un momento di “normalità” per lo sport, ha ricevuto la spinta necessaria per mutare in base a quello che stava accadendo nel panorama dello sport globale. La rideterminazione di alcuni diritti sui contenuti consentirà, come già sta accadendo, di poter integrare in app, strutturate come quella di Cortina, contributi esclusivi, verticali su gare, backstage e vita degli atleti, al fine di riscrivere l’assegnazione dei diritti che sarà sempre più eterogenea, a seconda della piattaforma.

6) Nei prossimi anni quali sono gli sviluppi futuri che vedremo in termini di crossmedialità?

Pur credendo fermamente nella sport digital transformation, avendone fatto anche un testo di riferimento di cui abbiamo già parlato, credo che il racconto sportivo, il vivere un evento o una gara, passi attraverso vari livelli. Sicuramente la soluzione della fruibilità dell’evento stesso tramite app, la possibilità di seguire le gare in TV e l’ascolto dell’audio delle dirette, fanno parte di quella crossmedialità che oggi è necessaria. Ma è altresì importante che si torni a respirare l’aria elettrizzante di un evento come quello dei Mondiali, vivendo lo stesso in presenza. A quel punto l’app diverrà un punto di attivazione, un tassello importante per facilitare sia la presenza degli sponsor che troveranno spazio digitale e fisico per coinvolgere il fan, sia l’attivazione dello sport come elemento acceleratore della riscoperta del turismo sportivo.

Da questo link è possibile scaricare sia la versione Android che iOs: https://cortina2021.sportxp. net