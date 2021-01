Il Başakşehir entra nella piattaforma di Socios.com

L’Istanbul Başakşehir (inserito quest’anno nel girone “H” di Champions) ha ufficializzato un nuovo importante accordo commerciale.

Il club, di proprietà del ministero turco per la Gioventù e lo Sport, si è legato al brand Socios.com ed è la terza realtà calcistica della Super Lig (la massima serie nazionale) dopo gli abbinamenti con Galatasaray e Trabzonspor.

La piattaforma digitale, con base a Malta, fondata dall’imprenditore francese Alexandre Dreyfus, ha intenzione di aprire un ufficio di rappresentanza a Istanbul ed entro la fine dell’anno lancerà un fan token (moneta digitale) contraddistinto dalla sigla “$ IBFK”.

Socios.com è legata attualmente a 15 marchi sportivi, tra calcio, eSports (OG, Navi e Heretics) e combat sports (UFC, la più importante promotion mondiale, oltre all’emergente sigla PFL). Nel football sponsorizza, in Italia, Juventus e AS Roma, mentre all’estero PSG, Trabzonspor, Galatasaray, Atletico Madrid, Barcellona, Independiente e, di recente, Apollon Limassol e il Sint-Truidense VV.

La piattaforma fintech è stata sviluppata con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento dei tifosi. Rappresenta la digitalizzazione di un nuovo modello di mercato che si sta espandendo a livello internazionale.

I fan token sono gettoni personalizzati per ogni club di calcio, disponibili in numero limitato: possono essere acquistati e scambiati all’interno della piattaforma Socios.com e la variazione del prezzo dipende dalle condizioni del mercato.

I fan possono competere tra loro per conquistare premi digitali, esperienze vip e una serie di sconti relativi a club e sponsor. In futuro verrà lanciata la funzione di classifica, che consentirà ai supporter di confrontarsi in modo competitivo e in tempo reale. Tra le novità anche l’idea di aggiungere la funzione di chat. L’obiettivo è far accrescere l’interazione all’interno della piattaforma, creando una vera e propria rete internazionale.