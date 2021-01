La Fan Engagement è destinata  sempre più connettersi anche alle azioni di destination marketing

Il progetto avveniristico del New National stadium di Tokyo per i Giochi olimpici 2020.

“Nessuno potrà mai avere la certezza di quello che può succedere durante il momento di una competizione sportiva…Anche durante una pandemia, come quella che stiamo subendo, è possibile trovare delle soluzioni smart per poter rendere unica la Fan Engagement, unendo l’amore per lo sport e quello della cultura folk offerta da una host-city. La nuova tendenza, ormai molto in voga, è quella di rendere l’evento ibrido, ovvero attraente a differenti tipi di persone non solo tifosi; un vero e proprio momento multi servizi, focus verso un divertimento trasversale” – ha dichiarato Shawn Dos, direttore marketing dei San Francisco 49ers.

23 luglio all'8 agosto 2021. Adesso l'attenzione del grande pubblico sportivo si concentrerà sui Giochi olimpici di Tokyo, in programma dall'

“Tre Emme “Tokyo 2020 Authorized Ticket Reseller per il territorio italiano”, permetterà a tutti fan italiani presenti a Tokyo, di poter visitare, la metropoli nipponica, attraverso una innovativa applicazione denominata “POPGuide”.

Sport Unique Experience (SUE), ma anche un'offerta turistica a 360°. Sarà possibile infatti visitare le città in cui sono in programma molti eventi collaterali durante le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, ma sempre nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19" – ha spiegato Marco Mazzi CEO Tre Emme. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione degli sport fans, non solo una

Mappe ed informazioni speakerate, in lingua italiana e inglese, sulle principali attrazioni con informazioni di carattere culturale, artistico e sportivo. Una vera e propria guida online su misura. Sarà possibile anche trovare altre categorie di interesse come ristoranti, bar, pub, punti foto, parcheggi, negozi, itinerari e molto altro ancora, rendendo l’esperienza dei propri utenti unica ed dinamica. Attraverso la funzione “Unmissable Visit”, sarà possibile esplorare i musei in rendering 3D, anche in soli 59 minuti, senza il rischio di assembramento, a favore di una protezione individuale contro il Covid-19.

Non meno importante, tramite dettagliate heatmap, saranno forniti preziosi dati su spostamenti e attività dei turisti, nonché sui punti di interesse più visitati e gli sponsor più cliccati. I risultati possono essere filtrati per lingua, orario e altri criteri a scelta.

In un paese dove la differente lingua potrebbe creare inizialmente un momento di disorientamento, sarà possibile supportare tutti coloro che vogliono essere liberi e sicuri di conoscere Tokyo da soli o in compagnia, quando vogliono e come vogliono in lingua italiana. Una tessera, contenente un “QR Code” intelligente, che verrà distribuita da Tre Emme, sarà infine la chiave di accesso.