Digitale: Il Barcellona approda su Twitch

L’obiettivo è quello di fornire nuovi format di intrattenimento per la community globale dei superfan attivi sulla piattaforma. In questo modo il club ha come obiettivo rafforzare ancora di più la sua leadership digitale.

Il primo live stream del canale blaugrana andrà in onda il 16 dicembre durante la partita di campionato contro la Real Sociedad. A presentare ci sarà lo streamer tedesco Anton Rinas, conosciuto come ViscaBarca e grande tifoso del Barcellona. Il programma trasmetterà il prepartita, il commento in live e il post-partita. Un format che si ripeterà e sarà uno dei contenuti principali del canale.

I tifosi potranno inoltre accedere a nuovi format di intrattenimento e notizie, con programmi esclusivi e trasmissioni in diretta con i giocatori e le squadre della nuova divisione eSports del Barça. Il Barça eSports è stato creato poco più di un anno fa e attualmente le sue squadre competono in eFootball PES, Rocket League e Hearthstone.

Il club blaugrana sfrutterà tutto il potenziale che Twitch mette a disposizione, sviluppando contenuti innovativi per incoraggiare la partecipazione dei fan.

Il Barcellona lavorerà sia con gli attuali creator, come i conduttori degli spettacoli live sui social network, sia con nuovi partner che produrranno contenuti appositamente adattati per la community di Twitch.

Con l’approdo sulla piattaforma il club sta intensificando il suo impegno nella creazione di contenuti di intrattenimento nell’ambito della sua strategia digitale, dove è già leader sia in termini di followers che di engagement, con oltre 370 milioni di follower sui social network e 1.370 milioni di interazioni nella stagione 2019/20, più di qualsiasi altra società sportiva al mondo.

Su Twitch 2 milioni di persone interagiscono dal vivo in ogni momento e la community ha una media di 26,5 milioni di spettatori al giorno. Con un’anima improntata al gaming e all’eSport, su Twitch sono sempre di più i contenuti che vengono portati avanti sulla piattaforma: dallo sport, all’intrattenimento, alla musica e altro ancora. Twitch ha recentemente lanciato un canale sportivo dedicato, twitchsports, che dimostra l’enorme richiesta di contenuti sportivi nuovi ed esclusivi, di cui il calcio è una priorità.

Il Barça è uno dei leader nel mondo digitale, come dimostra il fatto che ha chiuso la stagione 2019-20, la terza consecutiva, come la società sportiva che ha generato il maggior engagement al mondo sui principali social network, con 1.376 milioni di likes, commenti, condivisioni o retweet. Si tratta di un aumento del 18% rispetto all’anno precedente.

