Super Bowl, ancora incertezza su presenza tifosi: “No a precedenza per il vaccino”

(di Marco d’Avenia) – Mancano 55 giorni all’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti: il Super Bowl. La partita che assegnerà il 55esimo “Vince Lombardi Trophy” si terrà il 7 febbraio 2021, presso lo stadio Raymond James di Tampa, Florida. I tifosi hanno aspettato con ansia questo appuntamento, tuttavia negli USA l’incubo Covid sembra ancora ostacolare il ritorno alla normalità, nonché il ritorno degli stessi tifosi sugli spalti.

Nel 1° giorno di vaccinazioni, i morti di coronavirus in America hanno infatti superato quota 300.000 e questo costringe all’incertezza il commissario della NFL Roger Goodell che però esclude di avere in programma “di vaccinare il personale NFL prima del Super Bowl”, scavalcando così gli operatori sanitari e gli anziani. Il commissario ha smentito anche presunti dissidi con il governatore della Florida, Ron DeSantis del partito repubblicano.

L’incertezza sulla presenza o meno dei tifosi al “Super Bowl LV” è dovuta anche allo scenario politico. Ieri infatti i grandi elettori hanno dato ragione a Joe Biden che con 306 voti sarà il nuovo presidente a partire dal 20 gennaio. Il piano vaccinale ha preso il via da quando la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il vaccino “Pfizer-BioNTech” e riceverà un’ulteriore spinta se oggi la stessa FDA certificherà anche quello di “Moderna”. L’incertezza dei Roger Goodell sembra collegata al fatto che fra 55 giorni non si sa ancora quante persone avranno ricevuto la prima dose di vaccino con Biden a capo della Casa Bianca.

Al momento sono ancora sconosciute le squadre che quest’anno si contenderanno il trofeo Vince Lombardi, ma sono noti altri aspetti dell’evento. Il Super Bowl, che ogni anno genera introiti pubblicitari per centinaia di milioni di dollari, verrà infatti trasmesso nuovamente dalla CBS, già broadcaster dell’evento per 17 edizioni. Mentre il famoso half-time show vedrà sul palco The Weekend, cantautore e produttore discografico canadese.