Il 26 gennaio l’evento di lancio del Master in Management delle infrastrutture sportive

Roberto Ghiretti - fondatore di SG Plus

La prima edizione del Master di I livello e del Corso di alta formazione in “Management delle infrastrutture sportive” verrà presentata martedì 26 gennaio alle ore 18.30 in una diretta online sui canali Facebook dell’Università Telematica degli Studi IUL e di SG Plus.

Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi e le tematiche del percorso formativo, che è organizzato dall’Università Telematica degli Studi IUL e da SG Plus, partendo dalla necessità di formare figure professionali qualificate che operano nel settore della gestione degli impianti sportivi.

Tra i relatori dell’evento: Flaminio Galli, Presidente dell’Università Telematica degli Studi IUL, Roberto Ghiretti (nella foto in primo piano), Presidente di SG Plus e coordinatore del Master, Guido Martinelli, avvocato esperto di diritto sportivo e docente del Master, Fabio Pagliara, Segretario FIDAL, esperto di comunicazione e docente del Master, Andrea Abodi, Presidente Istituto per il Credito Sportivo (tbc), e Roberto Pella, Vicepresidente vicario ANCI.

Il Master/Corso di Alta formazione ha un costo di 1.900 euro e rilascia ai partecipanti un totale di 60 crediti formativi universitari. È prevista una riduzione del 15% sul costo di iscrizione per i rappresentanti di Comuni (assessori, dirigenti, dipendenti) e Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite (dirigenti e dipendenti nazionali, dipendenti dei comitati regionali).

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2021.

L’Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo istituito nel 2005 e promosso da due soci pubblici: l’ente di ricerca Indire e l’Università degli Studi di Foggia. IUL offre corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento e di formazione riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

SG Plus Ghiretti & Partners è un team di professionisti altamente qualificati che opera a 360° nel mondo sportivo. Da vent’anni nel settore, dialogano con tutti gli stakeholder del sistema: Aziende, Enti Pubblici, Istituzioni Sportive e Operatori.

Per informazioni: www.iuline.it – masterimpiantistica@iuline.it